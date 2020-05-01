Пандемия коронавируса COVID-19 в первом квартале 2020 года привела к падению мировых поставок смартфона на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время производители смогли отгрузить всего 275,8 миллиона устройств. Таким образом получается, что это крупнейший темп снижения, об этом сообщается в отчете аналитической компании International Data Corporation (IDC).
«Несмотря на то, что в первом квартале зачастую наблюдается сокращение поставок, это самое крупное снижение в годовом выражении за всю историю рынка мобильных устройств», — подчеркивает IDC.
По данным компании, наиболее сильное снижение поставок наблюдалось в Китае — на 20,3% в сравнении с таким же периодом 2019 года. На этот рынок приходится почти четверть мировых поставок смартфонов, по словам экспертов, значительное падение в этом стране оказало основное влияние на мировом рынке.
За отчетный период в США и Западной Европе поставки мобильных устройств сократились на 16,1 и на 18,3 % соответственно.
Лидером по количеству мировых поставок смартфонов в первом квартале стала Samsung. Компания отгрузила 58,3 миллиона устройств, а это 21,1% от общего объема. Тем не менее, этот показатель на 18,9%, чем в 2019 году. В первом квартале прошлого года доля Samsung составляла 23%.
Следом за южнокорейским производителем на втором месте Huawei. Китайская компания за первый квартал поставила 49 миллионов смартфонов, а это 17,1% в годовом выражении. Доля производителя сократилась с 18,9% до 17,8%.
Apple стала третьим крупнейшим поставщиком, за первый квартал отгрузки компании на мировой рынок составили 36,7 миллиона смартфонов. В годовом выражении объем снизился на 0,4%.
Топ-5 самых крупных производителей замыкают Xiaomi и Vivo. Объем первой в годовом выражении вырос на 6,1% до 29,5 миллиона смартфонов. Вторая увеличила поставки на 7% до 24,8 миллиона устройств. Их доля рынка составила 10,7% и 9% соответственно.
«Несмотря на то, что в первом квартале зачастую наблюдается сокращение поставок, это самое крупное снижение в годовом выражении за всю историю рынка мобильных устройств», — подчеркивает IDC.
По данным компании, наиболее сильное снижение поставок наблюдалось в Китае — на 20,3% в сравнении с таким же периодом 2019 года. На этот рынок приходится почти четверть мировых поставок смартфонов, по словам экспертов, значительное падение в этом стране оказало основное влияние на мировом рынке.
За отчетный период в США и Западной Европе поставки мобильных устройств сократились на 16,1 и на 18,3 % соответственно.
Лидером по количеству мировых поставок смартфонов в первом квартале стала Samsung. Компания отгрузила 58,3 миллиона устройств, а это 21,1% от общего объема. Тем не менее, этот показатель на 18,9%, чем в 2019 году. В первом квартале прошлого года доля Samsung составляла 23%.
Следом за южнокорейским производителем на втором месте Huawei. Китайская компания за первый квартал поставила 49 миллионов смартфонов, а это 17,1% в годовом выражении. Доля производителя сократилась с 18,9% до 17,8%.
Apple стала третьим крупнейшим поставщиком, за первый квартал отгрузки компании на мировой рынок составили 36,7 миллиона смартфонов. В годовом выражении объем снизился на 0,4%.
Топ-5 самых крупных производителей замыкают Xiaomi и Vivo. Объем первой в годовом выражении вырос на 6,1% до 29,5 миллиона смартфонов. Вторая увеличила поставки на 7% до 24,8 миллиона устройств. Их доля рынка составила 10,7% и 9% соответственно.
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