







Компания Xiaomi анонсировала выпуск трёх новых смартфонов. Они будут стоить недорого, но получили вполне приличную начинку.Redmi Note 9 оснащён процессором MediaTek Helio G85 с 3 или 4 ГБ оперативной памяти накопителем на 64 или 128 ГБ со слотом карты памяти. Также у него есть IPS-экран диагональю 6,53 дюйма с разрешением Full HD+, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, модуль NFC, ИК-порт для управления бытовой техникой, 3,5-мм аудиовыход и аккумулятор на 5020 мАч с 18-ваттной зарядкой через порт USB Type-C.13-мегапиксельная камера размещена в небольшом вырезе вы правой верхней части экрана, а основная камер состоит из четырёх сенсоров: основной 48 Мп, широкоугольный 8 Мп, макро 2 Мп и датчик глубины 2 Мп.Redmi Note 9 будет продаваться примерно за 200 долларов (около 15 тысяч рублей).В Redmi Note 9 Pro установлен IPS-экран чуть большей диагонали — 6,67 дюйма с тем же разрешением, что у более младшей модели, а сканер отпечатков пальцев размещён сбоку в кнопке включения.Фронтальная камера размещена в небольшом круглом вырезе в верхней части экрана и снимает с разрешением 32 Мп, Разрешение основной камеры тоже увеличено, хотя здесь тоже используются четыре сенсора: основной 64 Мп, широкоугольный 8 Мп, макро 5 Мп и датчик глубины 2 Мп.Модель работает с процессором Snapdragon 720G и обладает 6 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтным накопителем со слотом для microSD. Модуля NFC нет (хотя он может появиться в российской версии), зато в наличии 3,5-мм разъём и ИК-порт.Redmi Note 9 Pro будет продаваться примерно за 270 долларов (около 20 тысяч рублей).





Mi Note 10 Lite представляет из себя упрощенную версию Mi Note 10. Она мало чем отличается от оригинала, за исключением разве что более скромного модуля камеры (64 вместо 108 Мп). Вспомогательных модулей в камере тоже три: широкоугольный 8 Мп, макро 5 Мп, датчик глубины 2 Мп.



Mi Note 10 Lite получил процессор Snapdragon 730G, загнутый по краям OLED-экран диагональю 6,47 дюйма с разрешением Full HD+, 6 ГБ оперативной памяти и 128-гигабайтный накопитель. Ёмкость аккумулятора — 5260 мАч, есть поддержка 30-ваттной зарядки. Корпус смартфона выполнен из стекла, а сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Также в наличии порт NFC и ИК-порт.



Mi Note 10 Lite будет продаваться за 349 евро (около 28,5 тысяч рублей).







