AEKLYS
Бесконтактные платежи существуют уже довольно давно благодаря банковским и транспортным картам с поддержкой NFC или сервисам, таким как Apple Pay и Google Pay. Известный французский дизайнер Филипп Старк решил пойти еще дальше, представив кольцо AEKLYS, которое хранит все карты в одном месте.

В гаджет можно загрузить информацию о кредитных, дебетовых, а также транспортных карточек. Таким образом вы сможете совершать бесконтактные платежи, просто нажав на кольцо и поднеся его к считывателю. Для работы устройства не нужен подключенный смартфон, а еще у AEKLYS отсутствует батарея, поэтому беспокоиться об уровне его заряда не придется.

По словам Филиппа Старка, сохраняемые данные на устройстве в полной безопасности. Также имеется технология мгновенной деактивации для борьбы с кражей и предотвращения мошенничества.

Сейчас AEKLYS доступно только во Франции. Заказать его можно на официальном сайте, а стоимость кольца составляет 250 евро.


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Источник:

Hypebeast Hypebeast

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