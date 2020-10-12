Бесконтактные платежи существуют уже довольно давно благодаря банковским и транспортным картам с поддержкой NFC или сервисам, таким как Apple Pay и Google Pay. Известный французский дизайнер Филипп Старк решил пойти еще дальше, представив кольцо AEKLYS, которое хранит все карты в одном месте.
В гаджет можно загрузить информацию о кредитных, дебетовых, а также транспортных карточек. Таким образом вы сможете совершать бесконтактные платежи, просто нажав на кольцо и поднеся его к считывателю. Для работы устройства не нужен подключенный смартфон, а еще у AEKLYS отсутствует батарея, поэтому беспокоиться об уровне его заряда не придется.
По словам Филиппа Старка, сохраняемые данные на устройстве в полной безопасности. Также имеется технология мгновенной деактивации для борьбы с кражей и предотвращения мошенничества.
Сейчас AEKLYS доступно только во Франции. Заказать его можно на официальном сайте, а стоимость кольца составляет 250 евро.
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1. пишется раздельно
2. с буквой Д — вряд
3. лИ , а не лЕ
итого правильное написание "вряд ли"
Много кто не носит кольца вообще. Те кто носит не факт что оценят.
Да и дизайн на любителя.
Я такое не одену. Кольца не ношу.