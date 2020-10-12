Поставщик многочисленных утечек и автор сайта Androidpolice Макс Вайнбах поделился новой информацией о грядущем модельном ряду iPhone 12. По его словам, самые основные детали уже были раскрыты в китайской социальной сети Weibo пользователем Kang.
Сообщается, что Apple по-прежнему планирует представить функцию алгоритма динамического зонирования, которая сделает работу сенсора Face ID еще быстрее. Ширина выемки будет уменьшена только на 5,4-дюймовом iPhone 12 mini из-за его сравнительно небольшого размера. Этого можно достичь, расположив компоненты системы камер TrueDepth более плотно.
Вайнбах полагает, что все модели iPhone 12 получат значительно улучшенный цифровой зум за счет усовершенствованного программного обеспечения, а iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат улучшение оптического зума. Помимо этого, может появиться некий аналог функции макросъемки. Предполагается, что сверширокоугольный объектив получит диафрагму на 35 процентов больше в сравнении с предшественником для улучшения качества съемки при слабом освещении.
Заявлено, что у iPhone 12 Pro и 12 Pro Max показатель времени автономной работы увеличится как минимум на один час, а автономность iPhone 12 будет хуже, чем у iPhone 11 из-за размеров корпуса. Вайнбах также подтвердил предыдущие заявления о наличии режима съемки видео в 4K со скоростью 120 или 240 кадров в секунду.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: