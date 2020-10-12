IQOO 5 Pro

Компания AnTuTu составила рейтинг смартфонов на базе Android, которые показали наибольшие результаты производительности в её бенчмарке за последние несколько недель. В лидеры выбились смартфоны китайского бренда IQOO, который почти неизвестен российским пользователям.

Топ Android-смартфонов по производительности:

  1. IQOO 5 Pro
  2. IQOO 5
  3. Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition
  4. Vivo X50 Pro+
  5. Lenovo Legion Pro
  6. ASUS ROG Game Phone 3
  7. Xiaomi Black Shark 3S
  8. Oppo Find X2 Pro
  9. OPPO Find X2
  10. Xiaomi Mi 10 Pro
AnTuTu

Почти все модели в этом рейтинге, за исключением двух, работают с процессором Qualcomm Snapdragon 865. В устройствах Lenovo и ASUS, занявших пятое и шестое места, применяется более новая платформа Snapdragon 865 Plus, но они по какой-то причине оказались менее производительными, чем аппараты IQOO, а также флагманы Xiaomi и Vivo. Кроме того, удивляет отсутствие в этом рейтинге смартфонов Samsung с топовыми чипами Exynos. Они набирают в AnTuTu сравнительно мало баллов — около 520 тысяч. Смартфоны Apple не попали сюда по той причине, что на iOS производительность замеряется иначе, чем на Android.



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