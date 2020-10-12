Компания AnTuTu составила рейтинг смартфонов на базе Android, которые показали наибольшие результаты производительности в её бенчмарке за последние несколько недель. В лидеры выбились смартфоны китайского бренда IQOO, который почти неизвестен российским пользователям.
Топ Android-смартфонов по производительности:
- IQOO 5 Pro
- IQOO 5
- Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition
- Vivo X50 Pro+
- Lenovo Legion Pro
- ASUS ROG Game Phone 3
- Xiaomi Black Shark 3S
- Oppo Find X2 Pro
- OPPO Find X2
- Xiaomi Mi 10 Pro
Почти все модели в этом рейтинге, за исключением двух, работают с процессором Qualcomm Snapdragon 865. В устройствах Lenovo и ASUS, занявших пятое и шестое места, применяется более новая платформа Snapdragon 865 Plus, но они по какой-то причине оказались менее производительными, чем аппараты IQOO, а также флагманы Xiaomi и Vivo. Кроме того, удивляет отсутствие в этом рейтинге смартфонов Samsung с топовыми чипами Exynos. Они набирают в AnTuTu сравнительно мало баллов — около 520 тысяч. Смартфоны Apple не попали сюда по той причине, что на iOS производительность замеряется иначе, чем на Android.
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