



Компания AnTuTu составила рейтинг смартфонов на базе Android, которые показали наибольшие результаты производительности в её бенчмарке за последние несколько недель. В лидеры выбились смартфоны китайского бренда IQOO, который почти неизвестен российским пользователям.



Топ Android-смартфонов по производительности:



IQOO 5 Pro IQOO 5 Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition Vivo X50 Pro+ Lenovo Legion Pro ASUS ROG Game Phone 3 Xiaomi Black Shark 3S Oppo Find X2 Pro OPPO Find X2 Xiaomi Mi 10 Pro

Почти все модели в этом рейтинге, за исключением двух, работают с процессором Qualcomm Snapdragon 865. В устройствах Lenovo и ASUS, занявших пятое и шестое места, применяется более новая платформа Snapdragon 865 Plus, но они по какой-то причине оказались менее производительными, чем аппараты IQOO, а также флагманы Xiaomi и Vivo. Кроме того, удивляет отсутствие в этом рейтинге смартфонов Samsung с топовыми чипами Exynos. Они набирают в AnTuTu сравнительно мало баллов — около 520 тысяч. Смартфоны Apple не попали сюда по той причине, что на iOS производительность замеряется иначе, чем на Android.





