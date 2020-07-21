Jelly 2

В последние годы из продажи почти полностью исчезли смартфоны с миниатюрными экранами. Стартаперы из США решили исправить это недоразумение.

На краудфандинговой площадке Kickstarter стартовал сбор денег на выпуск смартфона Jelly 2. Его главная особенность — наличие 3-дюймового экрана. Jelly 2 легко помещается почти в любой карман и даже в ладошку, что очень большая редкость в наше время.

Несмотря на компактные размеры, у этого смартфона вполне современные характеристики. Jelly 2 получил экран с разрешением 480×854 пикселей (чего вполне достаточно для трёх дюймов), процессор MediaTek Helio P60, 6 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель со слотом для карты памяти, аккумулятор ёмкостью 2000 мАч и модуль NFC для бесконтактных платежей. Камера всего одна — 16 мегапиксельная, а под ней размещается сканер отпечатков пальцев.
Корпус пластиковый, причём на правом торце размещается кнопка, которую можно запрограммировать на выполнение какой-нибудь задачи, например, запуск камеры или какого-нибудь другого приложения, включение фонарика или моментальное снятие скриншота.

Первые покупатели получат Jelly 2 за 129 долларов (около 9 тысяч рублей), а остальным этот смартфон достанется за 159 долларов (около 11 тысяч рублей). Поставки запланированы на осень.


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