Компания Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5. Это глобальная версия браслета Mi Band 5, который ранее был выпущен в Китае.
Mi Smart Band 5 предназначается для продаж за пределами Китая, в том числе в России. От китайского браслета Mi Band 5 он отличается только названием и тем, что его интерфейс переведён на различные языки, других различий нет.
Mi Smart Band 5 получил OLED-экран диагональю 1,2 дюйма, что на 20% больше, чем у Mi Band 4. Браслет оснащён различными датчиками, в том числе пульсометром и барометром, отслеживает циклы сна пользователя, поддерживает NFC и фиксирует показатели при занятиях различными видами спорта (всего 11 программ). Кроме того, он обладает поддержкой магнитного зарядного дока и может удалённо управлять камерой на смартфоне. Для женщин предусмотрено слежение за менструальным циклом.
Mi Smart Band 5 представлен с ремешками шести различных цветов. К нему подходят ремешки от прошлогодней модели Mi Band 4.
Mi Smart Band 5 будет продаваться в Европе за 40 евро, что составляет почти 3200 рублей. Цена Mi Band 5 в Китае заметно ниже — 189 юаней (около 2 тысяч рублей). Можно предположить, что Mi Smart Band 5 начнёт официально поставляться в Россию спустя несколько месяцев после международного анонса, как это было с Mi Band 4.
Китайский вариант нового фитнес-браслета выпускается в том числе с поддержкой NFC, для бесконтактных платежей, а международная версия гаджета лишена этого модуля.
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И да, именно на китайской версии часов через официальное приложение на телефоне устанавливается Русский язык и «прошивать» там ничего нужно.
«Русский язык, других отличий нет»
«поддерживает NFC»
«международная версия лишена этого модуля»
Што? Так лишена или нет?