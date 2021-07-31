Распознавание айфоном как оригинальных AirPods

Анимация подключения как у оригинальных AirPods

Быстрое сопряжение с айфоном по открытию крышки футляра

Поддержка голосового управления с Siri и зачитывание сообщений

Отображение уровня заряда наушников и кейса

1. Пробиваем по серийному номеру

Переходим на сайт https://checkcoverage.apple.com

Открываем крышку AirPods и ищем серийный номер на внутренней части крышки

Вводим его

2. Упаковка настоящий AirPods такая же белая, как и они, а шрифты оригинальные

3. Смотрим на дизайн наушников

Цвет наушников и футляра белый, с молочным оттенком. По цвету они совершенно не отличаются друг от друга.

Кейс и наушники выполнены из гладкого пластика, покрытие глянцевое

Зарядный футляр открывается легко и закрывается вплотную, без зазоров

Обозначения: на левом наушнике размещена метка L (Left), а на правом – R (Right). На крышке с внутренней стороны нарисованы рекомендации по эксплуатации и серийный номер.

На динамиках имеются металлические сетки. Зазоров между корпусом и сеткой нет совсем.

Если вы думаете, что подпольные китайские заводы по производству «паленой» техники ушли в прошлое, то вы ошибаетесь.AliExpress, Wildberries, Avito и другие площадки, где товар может размещать любой пользователь интернета — это шанс обогатиться на невнимательных клиентах, продавая им в плохом смысле китайские устройства по цене оригинальных. Одни из самых популярных устройств среди подделываемых — наушники AirPods от Apple.В конце 2000-х китайцы не стесняясь продавали доверчивым людям iPhone с антенной, хотя у оригинальных моделей их не было. В 2021-м они работают изощреннее и достигли максимального уровня в мастерстве копипасты.Теперь понять, где настоящий продукт, а где фейк, крайне сложно. Внешне поддельные AirPods уже не отличаются от оригинальных, но помимо этого, они оснащены теми же функциями, что и настоящие. Вот, что умеет «паль»:«Паленые» наушники могут привлечь низкой ценой (оригинальные AirPods второго поколения без поддержки беспроводной зарядки стоят 12 990 руб., тогда как за подделку просят 3-5 тысяч).Но не стоит обольщаться, вместе с ней вы получаете отказ в сервисном обслуживании и полное отсутствие каких-либо гарантий. Эти наушники могут выйти из строя в любую секунду, при этом, деньги за них не вернут, а на ремонт никто не возьмет, хотя оригинальные наушники бе проблем поменяют по гарантии.Впрочем, купить «китайские» AirPods можно не только из-за желания сэкономить, а просто из-за неосведомленности или невнимательности. Называем три способа проверить AirPods на оригинальность.Первый и самый точный способ определить оригинальность наушников — найти их серийный номер и по нему проверить аксессуар на принадлежность к Apple.Примечание: если вы не можете разглядеть серийный номер на крышке наушников, его можно найти в настройках айфона. Подключите аксессуар к нему и пройдите по пути «Настройки» —> «Основные» —> «Об этом устройстве» и выберите ваши наушники.Apple покажет, имеется ли устройство с таким серийным номером или нет. Если да, то на сайте отобразится название продукта и в некоторых случаях дату покупки. Второй момент позволяет проверить слова продавца при покупке подержанных наушников. Кстати, проверить на подлинность можно любое устройство Apple.Настоящая упаковка Apple — вся белая, в тон наушникам. На фронтальной панели нарисованы сами «капельки», они выгравированы, рисунок ощущается тактильно, и он глянцевый, тогда как остальная коробка матовая.На боковой части коробки расположен по центру, не выше, ниже или в сторону. Внутри имеется инструкция по эксплуатации. Она напечатана на белой бумаге без оттенков, шрифты серые, оригинальные.Внешние различия наушников Apple и подделки заключается в следующем:Будьте внимательны при покупке AirPods на маркетплейсах и вторичном рынке.