Компания Samsung опубликовала на YouTube демонстрацию работы Ballie. Этот робот, выполненный в виде небольшого шара, был представлен на выставке CES 2020.







Ballie обладает набором сенсоров и датчиков, которые помогают ему ориентироваться в пространстве и передвигаться по помещению. В робот встроена камера, которая может снимать видео. Большое внимание уделяется безопасности — никто не может удалённо активировать камеру или выгрузить снятое видео видео на удалённый сервер. Также не предусмотрена функция удалённого управления роботом, отдавать ему команды можно только голосом или через приложение и лишь в непосредственной близости от него.



Пользователь может разговаривать с Ballie и задавать ему команды — например, для управления устройствами умного дома. Этот робот умеет включать телевизор, переключать каналы, вызывать пылесос для уборки мусора, записывать видео и многое другое. Компания Samsung обещает, что со временем этот робот будет получать поддержку новых возможностей. Функции Ballie будут постепенно расширяться за счёт обучения на основе системы искусственного интеллекта.



К сожалению, Samsung не раскрывает, в каких странах будет продаваться Ballie. Также неизвестно, по какой цене и когда он поступит в продажу.











