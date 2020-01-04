











Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite. Это упрощенные и удешевлённые модификации выпущенных в 2019 году моделей Galaxy Note10 и Galaxy S10.Galaxy Note10 Lite получил процессор Exynos 9810, экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель, тройную основную камеру (12+12+12 Мп), 32-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой через порт USB Type-C. Отличительная особенность этого устройства — наличие стилуса S Pen, как у всех смартфонов в линейке Galaxy Note.





Galaxy S10 Lite получил процессор Snapdragon 855, экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель, тройную основную камеру (48+12+5 Мп), 32-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой через порт USB Type-C.



Перо в новом Galaxy Note10 Lite поддерживает все возможности из более дорогих моделей, в том числе рисование с 4096 степенями нажатия, беспроводное управление и жесты. В Galaxy S10 Lite используется камера с системой оптической стабилизации Super Steady OIS.



Galaxy Note10 Lite будет стоить в России 39990 рублей, а Galaxy S10 Lite — 44990 рублей. Продажи начнутся в середине января.



11 января Samsung проведёт мероприятие Unpacked, на котором будут показаны новые флагманы. Ожидается, что компания представит на нём несколько смартфонов серии Galaxy S11 (или S20?), а также складной смартфон Galaxy Fold второго поколения.



Перед выпуском этих новинок цены на некоторые модели смартфонов в официальном российском интернет-магазине Samsung были снижены. Например, Galaxy A20s стоит сейчас 12990 рублей, а Galaxy A30s можно купить за 15990 рублей.







