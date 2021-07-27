

Передача данных — один из самых сложных процессов при переходе с одного смартфона на другой. Фото и видео, переписки, документы — эту информацию хотелось бы увидеть в новеньком девайсе сразу после его активации, тогда процесс привыкания к нему будет более простым.



Для переноса данных из памяти смартфона или приложений разработан ряд приложений. Сегодня мы сравним два таких —

Интерфейсы MobileTrans работает на компьютере, для ее работе необходимо подсоединение смартфона. На первый взгляд процесс кажется долгим и сложным, но на деле все происходит просто и быстро: скачиваете и устанавливаете утилиту, подключаете два телефона к нему и начинаете процесс передачи данных.







При запуске утилиты на главном экране отображаются четыре возможные функции:

Передача данных WhatsApp

Передача данных телефона

Резервная копия данных телефона

Восстановление данных смартфона на iOS или Android Приложение поддерживает ряд языков, включая русский, поэтому у вас не возникнет проблем с пониманием процессов.



Кроме того, каждое действие сопровождается инструкцией с изображением и фото. Например, откроем пункт «Передача данных телефона». Мы видим две картинки с двумя телефонами — старым, с которого копируем данные, и новым, на который будет осуществляться передача. На них написано, что конкретно нужно осуществить, а именно каждый подключить к компьютеру по USB.







Удобно реализован выбор типа копируемых данных. У телефона, с которого мы передаем их, отображается весь список. Вы можете поставить галочки возле тех, которые нужно передать. Так, вы не станете захламлять память новенького девайса и перенесете только нужную информацию.



Передача данных — один из самых сложных процессов при переходе с одного смартфона на другой. Фото и видео, переписки, документы — эту информацию хотелось бы увидеть в новеньком девайсе сразу после его активации, тогда процесс привыкания к нему будет более простым.Для переноса данных из памяти смартфона или приложений разработан ряд приложений. Сегодня мы сравним два таких — MobileTrans и Dr. Fone. А также докажем, почему первое удобнее, практичнее и выгоднее для использования.MobileTrans работает на компьютере, для ее работе необходимо подсоединение смартфона. На первый взгляд процесс кажется долгим и сложным, но на деле все происходит просто и быстро: скачиваете и устанавливаете утилиту, подключаете два телефона к нему и начинаете процесс передачи данных.При запуске утилиты на главном экране отображаются четыре возможные функции:Приложение поддерживает ряд языков, включая русский, поэтому у вас не возникнет проблем с пониманием процессов.Кроме того, каждое действие сопровождается инструкцией с изображением и фото. Например, откроем пункт «Передача данных телефона». Мы видим две картинки с двумя телефонами — старым, с которого копируем данные, и новым, на который будет осуществляться передача. На них написано, что конкретно нужно осуществить, а именно каждый подключить к компьютеру по USB.Удобно реализован выбор типа копируемых данных. У телефона, с которого мы передаем их, отображается весь список. Вы можете поставить галочки возле тех, которые нужно передать. Так, вы не станете захламлять память новенького девайса и перенесете только нужную информацию.





Цены











Цены на Dr. Fone



У Dr. Fone с ценами сложнее. Здесь если не приобретать весь пакет, то цена будет выше. Например, годовая лицензия на использование функции восстановления данных старого смартфона на iOS стоит $63, 92, у MobileTrans такая же стоит $29,99.



Кроме того, можно получить бессрочную лицензию на использование MobileTrans и пользоваться ей каждый раз при необходимости, цена будет на $10 дороже. Dr. Fone же лицензию можно получить только на один год.



Официальный сайт MobileTrans



Скачать MobileTrans У Dr. Fone с ценами сложнее. Здесь если не приобретать весь пакет, то цена будет выше. Например, годовая лицензия на использование функции восстановления данных старого смартфона на iOS стоит $63, 92, у MobileTrans такая же стоит $29,99.Кроме того, можно получить бессрочную лицензию на использование MobileTrans и пользоваться ей каждый раз при необходимости, цена будет на $10 дороже. Dr. Fone же лицензию можно получить только на один год.







По дизайну Dr. Fone похож на MobileTrans. Отличие заключается в структуре меню. Каждую возможность нужно загружать отдельно. На например, нужно загрузить функцию переноса данных с одного смартфона на другой, интерфейс с инструментами откроется в новом окне.Тарифы MobileTrans более гибкие. Они позволяют за частичную стоимость лицензии получить доступ только к необходимым прямо сейчас данным.Доступ ко всему набору функций (передача данных WhatsApp, передача данных телефона, резервная копия данных телефона, восстановление данных смартфона на iOS или Android) предоставляется за $39,99, при этом по цене за $29,99 можно получить возможность передачи данных с одного смартфона на другой и за ту же цену функцию переноса информации из соцсетей с одного девайса на другой.