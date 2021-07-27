Передача данных — один из самых сложных процессов при переходе с одного смартфона на другой. Фото и видео, переписки, документы — эту информацию хотелось бы увидеть в новеньком девайсе сразу после его активации, тогда процесс привыкания к нему будет более простым. 

Для переноса данных из памяти смартфона или приложений разработан ряд приложений. Сегодня мы сравним два таких — MobileTrans и Dr. Fone. А также докажем, почему первое удобнее, практичнее и выгоднее для использования. 

Интерфейсы

MobileTrans работает на компьютере, для ее работе необходимо подсоединение смартфона. На первый взгляд процесс кажется долгим и сложным, но на деле все происходит просто и быстро: скачиваете и устанавливаете утилиту, подключаете два телефона к нему и начинаете процесс передачи данных.  



  При запуске утилиты на главном экране отображаются четыре возможные функции: 
  • Передача данных WhatsApp 
  • Передача данных телефона 
  • Резервная копия данных телефона 
  • Восстановление данных смартфона на iOS или Android 
Приложение поддерживает ряд языков, включая русский, поэтому у вас не возникнет проблем с пониманием процессов. 

Кроме того, каждое действие сопровождается инструкцией с изображением и фото. Например, откроем пункт «Передача данных телефона». Мы видим две картинки с двумя телефонами — старым, с которого копируем данные, и новым, на который будет осуществляться передача. На них написано, что конкретно нужно осуществить, а именно каждый подключить к компьютеру по USB. 



Удобно реализован выбор типа копируемых данных. У телефона, с которого мы передаем их, отображается весь список. Вы можете поставить галочки возле тех, которые нужно передать. Так, вы не станете захламлять память новенького девайса и перенесете только нужную информацию. 

Интерфейс Dr. Fone

По дизайну Dr. Fone похож на MobileTrans. Отличие заключается в структуре меню. Каждую возможность нужно загружать отдельно. На например, нужно загрузить функцию переноса данных с одного смартфона на другой, интерфейс с инструментами откроется в новом окне. 

Цены

Тарифы MobileTrans более гибкие. Они позволяют за частичную стоимость лицензии получить доступ только к необходимым прямо сейчас данным. 
Цены на MobileTrans

Доступ ко всему набору функций (передача данных WhatsApp, передача данных телефона, резервная копия данных телефона, восстановление данных смартфона на iOS или Android) предоставляется за $39,99, при этом по цене за $29,99 можно получить возможность передачи данных с одного смартфона на другой и за ту же цену функцию переноса информации из соцсетей с одного девайса на другой. 

Цены на Dr. Fone 

У Dr. Fone с ценами сложнее. Здесь если не приобретать весь пакет, то цена будет выше. Например, годовая лицензия на использование функции восстановления данных старого смартфона на iOS стоит $63, 92, у MobileTrans такая же стоит $29,99. 

Кроме того, можно получить бессрочную лицензию на использование MobileTrans и пользоваться ей каждый раз при необходимости, цена будет на $10 дороже. Dr. Fone же лицензию можно получить только на один год. 

Официальный сайт MobileTrans

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