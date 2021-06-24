Осторожно! Новый вирус для Android выдает себя за обновление ПО

Что нового в iOS 14.4.2: закрыта опасная уязвимость

13 быстрых команд для iOS, которые вам, скорее всего, захочется попробовать

С iPhone 13 всё понятно, а чего ждать дальше? А вот чего!

Первые тесты Nvidia GeForce RTX 3050 и 3050 Ti: мощные видеокарты, не интересные майнерам

Антирекорд: для охлаждения нового топового процессора Intel потребуется жидкий азот. И это не шутка