Какой MacBook взять в 2024 году, если нужен ноутбук «здесь и сейчас»

Георгий
MacBook Air

Небольшая рекомендация, какой MacBook покупать весной 2024 года. Модельный ряд MacBook Air выглядит самой привлекательной покупкой, но на каком чипе брать? Что делать, если нужно больше производительности?

На покупку прямо сейчас мотивирует заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. По её словам, цены в 2024 году вырастут на 4,3%-4,8%.

Apple сравнительно недавно выкатила ряд устройств на чипе M3. По словам Марк Гурмана из Bloomberg, уже в этом году компания представит M4. На мой взгляд, лучше дождаться устройств на этом чипе. Скорее всего, в обновленной линейке будут устранены аппаратные уязвимости.

MacBook Air

MacBook Air

MacBook Air на M1 — это одна из самых удачных моделей Apple на собственном чипе. Это будет отличный вариант для тех, кому нужна компактная «печатная машинка» для текста, а также просмотра интернета и развлекательного контента.

Air на M1 всё ещё без проблем вывезет работу с фото и потянет редактирование FullHD-видео. А еще у него самый приятный ценник.
MacBook Air

MacBook Air на M3 — прямо сейчас вторую «эмку» лучше уже пропустить. В вариантах на M3 сохранился дизайн корпуса от предыдущего поколения. Появилась незначительная прибавка в производительности. На эту модель лучше сейчас прыгать с «интеловских» маков или с отработавшего пару лет Air на M1.

Air на M3 хорошо покажет себя в базовых задачах: браузинг, просмотр контента, офисные пакеты, код, редактирование фото, монтаж 2K-видео (хватит и на 4K, но не в сложных проектах). К примеру, мой Air/M2 вполне хорошо «крутит» Baldur's Gate 3.

Ко всем перечисленным выше моделям рекомендую конфиг в памяти 16/512 ГБ. Этого с запасом хватит для заявленных задач и вы не будете упираться в «искусственный потолок».
Не рекомендую брать Air в цвете Midnight. Она получилась очень непрактичной. Запаритесь оттирать следы от рук и краска вокруг портов за полгода облезет.

MacBook Pro

MacBook Pro

MacBook Pro на M2/M3 — к «прошкам» рекомендую присматриваться в ситуациях, когда нужна высокая производительность. Брать «прошку» с базовым чипом не вижу особого смысла. Если нужен производительный ноут для тяжелых задач, то рекомендую рассматривать актуальные модели с индексом чипа Pro или Max. 

Память выбираем под задачи. Зачем переплачивать за лишние ГБ? Нужно носить с собой тяжелые проекты — берём с запасом. Планируем хранить массив данных на сетевых дисках и в облаках — смотрим в сторону оптимальных 512 ГБ.
Сам планирую перепрыгнуть на «прошку». Моему Air/M2 пошел второй год. Буду ждать анонса ноутов на M4.

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Комментарии

+1726
Czochralski
Смешно про рост цен от главы ЦБ. Смешно…

Ну так то Эльвира наша На…на говорит о росте цен по «корзине», которую обсчитывает Росстат.

И, поверьте, продукты Apple туда почему-то не входят))
2 часа назад в 17:10
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Георгий Лямин
+1689
Георгий Лямин Czochralski
Все просто: если заходят такие разговоры, то надо готовится к повышению на все. А если и ставку снова поднимут, то тем более. А уж какие делать выводы: пусть каждый решает сам.
час назад в 18:22
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tellurian
+1300
tellurian
Глава ЦБ с величиной инфляции ещё ни разу не попала в цель.
По чекам из магазинов инфляция 15-20%.
Новые маки осенью будут дороже того, что сейчас.
На М3 ноутбуки дорогие. Многие берут на М1Про он чуть хуже М3, но если не кодировать видео, то вполне.
час назад в 17:59
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