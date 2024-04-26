Какой MacBook взять в 2024 году, если нужен ноутбук «здесь и сейчас»

Небольшая рекомендация, какой MacBook покупать весной 2024 года. Модельный ряд MacBook Air выглядит самой привлекательной покупкой, но на каком чипе брать? Что делать, если нужно больше производительности?
На покупку прямо сейчас мотивирует заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. По её словам, цены в 2024 году вырастут на 4,3%-4,8%.
Apple сравнительно недавно выкатила ряд устройств на чипе M3. По словам Марк Гурмана из Bloomberg, уже в этом году компания представит M4. На мой взгляд, лучше дождаться устройств на этом чипе. Скорее всего, в обновленной линейке будут устранены аппаратные уязвимости.
MacBook Air
MacBook Air на M1 — это одна из самых удачных моделей Apple на собственном чипе. Это будет отличный вариант для тех, кому нужна компактная «печатная машинка» для текста, а также просмотра интернета и развлекательного контента.
Air на M1 всё ещё без проблем вывезет работу с фото и потянет редактирование FullHD-видео. А еще у него самый приятный ценник.
MacBook Air на M3 — прямо сейчас вторую «эмку» лучше уже пропустить. В вариантах на M3 сохранился дизайн корпуса от предыдущего поколения. Появилась незначительная прибавка в производительности. На эту модель лучше сейчас прыгать с «интеловских» маков или с отработавшего пару лет Air на M1.
Air на M3 хорошо покажет себя в базовых задачах: браузинг, просмотр контента, офисные пакеты, код, редактирование фото, монтаж 2K-видео (хватит и на 4K, но не в сложных проектах). К примеру, мой Air/M2 вполне хорошо «крутит» Baldur's Gate 3.
Ко всем перечисленным выше моделям рекомендую конфиг в памяти 16/512 ГБ. Этого с запасом хватит для заявленных задач и вы не будете упираться в «искусственный потолок».
Не рекомендую брать Air в цвете Midnight. Она получилась очень непрактичной. Запаритесь оттирать следы от рук и краска вокруг портов за полгода облезет.
MacBook Pro
MacBook Pro на M2/M3 — к «прошкам» рекомендую присматриваться в ситуациях, когда нужна высокая производительность. Брать «прошку» с базовым чипом не вижу особого смысла. Если нужен производительный ноут для тяжелых задач, то рекомендую рассматривать актуальные модели с индексом чипа Pro или Max.
Память выбираем под задачи. Зачем переплачивать за лишние ГБ? Нужно носить с собой тяжелые проекты — берём с запасом. Планируем хранить массив данных на сетевых дисках и в облаках — смотрим в сторону оптимальных 512 ГБ.
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