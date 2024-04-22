Мнение: Dynamic Island скоро исполнится два года, а он всё ещё бесполезен. Еще и китайцы копируют

Уведомления от быстрых команд не выглядят громоздкими на фоне обычных нотификаций на айфонах с вырезами

Самая полезная реализация у Яндекса — информация о времени прибытия курьера или такси

Кнопка стоп и хронометрах при записи экрана

Dynamic Island дебютировал в серии iPhone 14 Pro/Max. Этот элемент дизайна и интерфейса успел перебраться в 15-е «прошки», но до сих пор остается бесполезным.Я уже второй год использую айфон с Dynamic Island и меня постоянно не покидает ощущение, что это совершенно бесполезный элемент интерфейс, который еще и кучу полезного пространства отъедает. Как будто, обычный вырез смотрится намного эффективнее.Интересно наблюдать, как в гонку подключаются китайские производители. Они почему-то решили скопировать один из самых бесполезных элементов интерфейса, не добавив ему какого-либо логического развития. Хотя можно было взять и переосмыслить Dynamic Island, сделав лучше и полезнее, чем у Apple.За все время использования Dynamic Island я выделил для себя несколько полезных сценариев:Все остальные интеграции Dynamic Island кажутся сомнительными. Возникает ощущение, как будто сторонние разработчики софта мыслят аналогично и не торопятся реализовать поддержку этой особенности интерфейса в своих приложениях. А как вы используете «динамичный остров» — расскажите в комментариях.