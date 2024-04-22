Мнение: Dynamic Island скоро исполнится два года, а он всё ещё бесполезен. Еще и китайцы копируют

Георгий
Dynamic Island

Dynamic Island дебютировал в серии iPhone 14 Pro/Max. Этот элемент дизайна и интерфейса успел перебраться в 15-е «прошки», но до сих пор остается бесполезным.

Я уже второй год использую айфон с Dynamic Island и меня постоянно не покидает ощущение, что это совершенно бесполезный элемент интерфейс, который еще и кучу полезного пространства отъедает. Как будто, обычный вырез смотрится намного эффективнее.

Dynamic Island

Интересно наблюдать, как в гонку подключаются китайские производители. Они почему-то решили скопировать один из самых бесполезных элементов интерфейса, не добавив ему какого-либо логического развития. Хотя можно было взять и переосмыслить Dynamic Island, сделав лучше и полезнее, чем у Apple.

За все время использования Dynamic Island я выделил для себя несколько полезных сценариев:
  • Уведомления от быстрых команд не выглядят громоздкими на фоне обычных нотификаций на айфонах с вырезами
  • Самая полезная реализация у Яндекса — информация о времени прибытия курьера или такси
  • Кнопка стоп и хронометрах при записи экрана
Все остальные интеграции Dynamic Island кажутся сомнительными. Возникает ощущение, как будто сторонние разработчики софта мыслят аналогично и не торопятся реализовать поддержку этой особенности интерфейса в своих приложениях. А как вы используете «динамичный остров» — расскажите в комментариях.
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Комментарии

tellurian
+1282
tellurian
Как по мне, чёлка лучше выреза. Гораздо удобнее.
час назад в 20:11
#
Mers
+5099
Mers tellurian
Согласен. Остров выглядит конечно эффектно и узнаваемо, но челка не так «торчит».
час назад в 20:48
#
+21
iPhone 6s
Попробуйте вырезать из чёрной бумаги то, что называется стыдливо "Dynamic Island", и наклейте его на экран телевизора. А потом попытайтесь объяснить домашним, что это очень инновационно, удобно и модно. О результатах можете отписаться здесь.
P.S.: в результате вы узнаете, чем является это убожество НА САМОМ ДЕЛЕ, а не тем, чем его настойчиво попытались представить маркетологи)
час назад в 20:40
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+30
albert217041
Но если бы его не было и другой производитель придумал его, то наверняка посыпалось бы что дизайнеры Apple не додумались до такого. Лично мне нравиться.
11 минут назад
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