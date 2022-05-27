Какой смартфон выбрать: на iOS или Android? Какие возможности сейчас заблокированы

После 24 февраля оплачивать покупки в приложениях стало проблематично. App Store и Google Play отключили возможность покупать платные приложения (включая способ с помощью сотового оператора), Apple Pay и Google Pay больше не работают.
Чтобы получить доступ к функциональности большинства привычных нам приложений, придется пользоваться обходными путями. Изучили, как устроены процессы на iOS и Android, а также решили, какую операционную систему выбрать в 2022 году.
Бесконтактные платежи
Google Pay и Apple Pay отключили в России, расплачиваться бесконтактно теперь проблематично. На Android есть решение проблемы — в операционной системе доступно приложение Mir Pay, с его помощью можно оплачивать покупки также, как и с Google Pay.
Требование для этого единственное — наличие карты «Мир», которые есть уже почти у каждого российского банка. Подключаете ее в приложении и пользуетесь ровно также, как и с Google Pay. Мы рассказали об этом сервисе подробно.
У Mir Pay есть приятное отличие от Samsung Pay — не нужно открывать приложение каждый раз когда вы хотите расплатиться в магазине.Чтобы оформить покупку, необходимо лишь включить экран кнопкой питания, разблокировать его и приложить смартфон к терминалу на кассе.
Подтверждение биометрией не требуется, но только для покупок на сумму до 3000 рублей. У Google Pay максимальная сумма ограничена 1000 рублей.
Победитель: Android
Доступ к приложениям
Операционные системы Apple закрытые. Установить приложение можно только в App Store, каждая транзакция также контролируется магазином приложений компании.
Положительная сторона — безопасность. Вы точно не установите зараженное вирусом приложения, а ваши деньги не спишут мошенники.
С другой стороны, компания полностью контролирует, что пользователи могут устанавливать, а что нет. Она отключила оплату с российских карт и удалила ряд приложений. Все, вы больше ими не воспользуетесь, потому что так решила Apple.
В России после 24 февраля это ощутили. Оплата российскими картами больше недоступна даже через сотового оператора, ряд приложений удалены. Даже если у вас счета в банке, зайти в его приложение проблематично — только если оно ранее было у вас установлено, в противном случае можно пользоваться только веб-версией.
В Android этого ограничения нет. С одной стороны, по этой причине пользователи смартфонов на этой операционке более уязвимы для взлома. С другой, свободы у них тоже больше. Google установил все те же ограничения, что и Apple, только они действуют исключительно в рамках ее приложений. При этом, устанавливать приложения можно не только из Google Play, но также из других магазинов и напрямую с сайта разработчика.
Сбер, Альфа — приложения этих банков можно установить с официальных сайтов компаний. Загружаете и получаете полноценные приложения, которые функционируют также, как и до удаления из магазинов приложений. Кроме того, на Android уже доступна бета-версия RuStore, там есть все «опальные» приложения.
Единственная проблема — если скачивать приложения не из магазина, то обновления нужно устанавливать вручную. Исключение — Telegram, у которого встроена автоматическая загрузка апдейта, даже если не скачивать приложение из Google Play. Только пока он единственный в таком роде.
В iOS все эти приложения можно «законсервировать», если они уже установлены, и перенести на новое устройство. При этом, если вы начнете пользоваться условным Альфа банком и ранее не успели установить его приложения, придется пользоваться только веб-версией сервиса. Как это сделать, мы рассказали здесь.
Победитель: Android
Работа с уже установленными приложениями
Это преимущество Android показало себя еще в 2020 году. Тем летом Fortnite оказался в опале Google Play и App Store за оплату внутриигровых предметов в обход их платежным системам. Компания сделала это чтобы не платить комиссию магазинам и как следствие не увеличивать цены, тем самым нарушив правила площадок.
В итоге приложение удалили из магазинов. Пользователи iOS остались без игры от Epic Games, если не успели ее установить, тогда как для владельцев Android-смартфонов почти ничего не поменялось.
Единственное, что стало другим, — процесс установки приложения. Его нужно скачать с сайта разработчика, а далее все как раньше — даже микротранзакции остались, и цены на них остались прежними. Это работает со всеми приложениями, удаленными из магазинов Apple и Google из-за санкций. Как именно это сделать, мы рассказали здесь.
Это же преимущество позволяет не остаться без привычных сервисов, как это случилось в iOS. В Android же можно оплатить покупку в приложении не через Google Play, если к нему подключена другая платежная система.
На iOS оплатить покупку можно только на официальном сайте сервиса, если он предлагает такую возможность. то есть, оформить подписку на Яндекс Плюс и Okko можно, а на Apple Music нет, потому что последний сервис дает возможность подключить платный тариф только через App Store. Как именно это сделать, мы рассказывали здесь.
Победитель: Android
Итог
Apple давно опубликовала документ, в котором подробно рассказала, что ждет пользователей iOS, если она разрешит загрузку приложений из-за пределов App Store под давлением государств.
«Используйте только официальный магазин приложений. Пользователям не следует загружать приложения со сторонних источников, чтобы свести к минимуму риск установки вредоносного кода. Они не должны устанавливать приложения, если они не происходят проверку от законного и достоверного источника», — приводятся рекомендации Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности в нем.
То есть iOS надежнее, но сейчас это преимущество на территории России играет операционной системе во вред. В Android больше свободы и как следствие имеется доступ к приложениям и оплате услуг, которые официально больше недоступны. Поэтому если вы выбираете новый телефон в нынешних реалиях, рациональнее присмотреться к Android.