+334
Как оплачивать подписки, когда App Store и Play Маркет не принимают платежи
Александр Кузнецов —
Компания Google полностью отключила для россиян биллинг в Play Маркете, а Apple частично ограничила биллинг в App Store, оставив лишь приём платежей через некоторых операторов сотовой связи. Из-за этого на Android-смартфонах больше нельзя покупать приложения и игры, а также оплачивать в них цифровой контент и подписки, а на айфонах это затруднено — у вас должна быть SIM-карта оператора, который ещё принимает платежи для зачисления в Apple ID (это билайн и МТС).
Многие российские сервисы и компании (например, «Яндекс» и VK) позволяют оплачивать подписки, сервисы и виртуальные товары на их сайтах напрямую, используя карты «Мир» и начисленные бонусы. Упоминание об этом вы не найдёте в мобильных приложениях, поскольку это запрещено правилами App Store и Play Маркета. Если вы пользуетесь каким-нибудь сервисом, и вам нужно оплатить его услуги, зайдите на его сайт и проверьте, есть ли там возможность оплаты. Например, таким образом, можно оформить или продлить подписки «Яндекс.Плюс» и VK Combo, хотя в приложениях «Яндекса» и VK вы не сможете оплатить их.
В случае с зарубежными приложениями и играми всё сложнее. Многих из них вполне устраивает принимать платежи через биллинг App Store и Play Маркета, и у них нет желания подключать сторонние платёжные системы. Опыт Epic Games показал, что это опасно для бизнеса: после того как компания добавила в Fortnite возможность вносить платежи в обход Apple и Google, они удалили эту игру из своих магазинов, что вылилось в долгое и сложное судебное разбирательство.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+18
+4327
Можно точно так же, дарить карты с помощью МТС или Билайн на электронную почту, привязанную к AppStore. Если нет у самих, значит наверняка у родственников или друзей найдётся кто-то из этих операторов. Недавно так отцу на почту отправил подарочную карту на год подписки на Apple Music. Бумажные конечно, найти сложно, да и смысла нет бегать и искать, тратить время
46 минут назад
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+52
У меня знакомые в Ташкент поехали за visa и mastercard, в том числе и для аппстора
час назад в 19:53
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