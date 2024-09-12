Хакеры рассказали, как бесплатно заряжать электромобили

Александр


Исследователи безопасности (они же хакеры) обнаружили множественные уязвимости у широко распространённых зарядных станций для электромобилей. Обладая определёнными навыками и инструментами любой владелец электрокара может пользоваться зарядкой бесплатно, получая халявную электроэнергию.

Хакеры исследовали станции, оснащённые зарядными устройствами Autel MaxiCharger, ChargePoint Home Flex и JuiceBox 40. Они смогли скачать прошивки, изучили их и нашли уязвимости, позволяющие обходить аутентификацию через Bluetooth, а также переполнять буфер устройства для получения полного контроля над ним.

Прошивки лежали в открытом доступе, хотя ссылки на их скачивание были зашифрованы. Для расшифровки потребовалась лишь подстановка символов методом перебора множества вариантов. Главное условие для взлома зарядной станции — необходимо находится непосредственно рядом с ней в пределах действия Bluetooth. Далее нужно отправить зарядке огромное количество запросов, чтобы переполнить её буферную память и снять защиту, после чего появляется возможность выполнять на ней произвольный код — например, убирающий идентификацию пользователя. В результате зарядка позволит зарядить электромобиль, но не сможет узнать, кто именно ею воспользовался, а следовательно — не спишет деньги с его карты.

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Комментарии

+479
tomtom
А про бензин ничего не говорили??🤣
Сегодня в 16:48
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+4492
Gabriel
Все бы ничего да вот пользователь привязан к автомобилю. И через какое то время подключив автомобиль к зарядке вы можете увидеть: «This electric car is compromised. Charging is blocked»
Сегодня в 16:59
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