Гарнитура PS VR2 заработает на ПК, но с кучей минусов
Артем Фунтиков —
Шлем виртуальной реальности будет полностью совместим с библиотекой VR-игр из Steam, но урезан функционально.
Как и сообщалось в утечках, подключить гарнитуру PlayStation VR2 к ПК можно будет через специальный адаптер за $60 (~5,5 тыс руб) и кабель DisplayPort 1.4. Это позволит расширить игровой опыт, поскольку устройство будет совместимо с играми из Steam.
За счет ряда функций PS VR2 по праву считается одной из самых продвинутых гарнитур виртуальной реальности, однако большинство из них пользователи ПК оценить не смогут. Как сообщается в официальном блоге PlayStation, адаптер не сможет передавать изображение в формате HDR. Также не будут активны функции обратной связи, отслеживание глаз, адаптивные триггеры, а тактильная отдача практически полностью отсутствует. Из того, что смогли сохранить — 4K-изображение с углом обзора 110°, управление жестами и объемный звук в поддерживаемых играх.
Также для запуска следует соблюдать минимальные системные требования:
Операционная система: Windows 10/11
Процессор: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100
Оперативная память: 8 ГБ и выше
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 или новее
Порты: DisplayPort 1.4, USB
Соединение: Bluetooth 4.0 и новее
Запуск совместимости запланирован на 7 августа этого года.
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