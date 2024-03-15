Вышел компьютер мечты: ретро-дизайн Apple с крутой начинкой 2024 года за 20 тысяч рублей

Фото: AYANEO
Компания AYANEO представила свой мини-ПК, вдохновленный самым первым компьютером Apple. О нем написали в Videocardz.
Согласно источнику, компьютер внешне полностью имитирует легендарный системный блок Macintosh 1. Цвет и материал корпуса, решетки охлаждения, даже логотипы — всё в нем имитирует тот самый Mac от «старой-доброй» Apple 80-х. Но это не просто игрушка или дизайнерский элемент, а полноценный ПК, который можно использовать ежедневно.
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Фото: AYANEO
Ранее AYANEO AM-01 уже можно было купить с процессорами Ryzen 3 3200U и Ryzen 5 5700U, однако теперь он получил чип седьмого поколения 5800U на базе свежей архитектуры Zen3. Чип по умолчанию настроен на работу в диапазоне 10-25 Вт, но его можно разогнать до TDP в 35 Вт.
Фото: AYANEO
За графические задачи отвечает чип Vega 8, а память можно выбрать из 8, 16 и 32 Гб оперативки и от 256 до 1 ТБ накопителя. Ценник стартует от $219 на предзаказе, а стандартная розничная стоимость будет чуть выше.