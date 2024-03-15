Вышел компьютер мечты: ретро-дизайн Apple с крутой начинкой 2024 года за 20 тысяч рублей



Фото: AYANEO





Компания AYANEO представила свой мини-ПК, вдохновленный самым первым компьютером Apple. О нем написали в Videocardz.



Согласно источнику, компьютер внешне полностью имитирует легендарный системный блок Macintosh 1. Цвет и материал корпуса, решетки охлаждения, даже логотипы — всё в нем имитирует тот самый Mac от «старой-доброй» Apple 80-х. Но это не просто игрушка или дизайнерский элемент, а полноценный ПК, который можно использовать ежедневно.



