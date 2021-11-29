Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией насчет презентации и выхода AR-гарнитуры от Apple в подкасте Power On. По его словам, мы можем увидеть новый девайс компании в следующем году, но вряд ли он выйдет в продажу.
Инсайдер проводит параллель с первым поколением Apple Watch, которое показали в 2015 году, а выпустили в 2016-м. Компания анонсирует гарнитуру в 2022 году, расскажет о его возможностях и сценариях применения, тем самым подготовив аудиторию к выходу продукта нового вида.
Первая гарнитура Apple будет оснащена сложной дорогостоящей конструкцией со сменными объективами. Компании, вероятно, придется работать с государствами по всему миру над разрешением применять рецептурные линзы (которые изготавливаются на заводе индивидуально для конкретного клиента) и сотрудничать с множеством производителей.
Ранее о презентации очков смешанной реальности компанией Apple говорил аналитик Мин-Чи Куо. Он отметил, что первая AR-гарнитура Apple сможет работать самостоятельно без необходимости в привязке к Mac или iPhone. Куо прогнозирует запуск устройства на четвертый квартал 2022 года.
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