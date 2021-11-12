





Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало два патента компании Apple, которые раскрыли новые функции конфиденциальности для отображаемого контента на iPhone.По словам источника, первый патент описывает технологию которая, позволяет зашифровать отображаемый контент на устройстве, а что бы его увидеть в обычном виде нужно будет одеть специальные очки. Такой метод позволит пользователю в общественных местах использовать iPhone не боясь, что отображаемую информацию увидят окружающие.Во втором патенте описывается новая технология для биометрических сенсоров Face ID, которая способна распознавать уникальные детали на лице пользователя, такие как причёски, борода, усы, очки, отсутствие очков, очки для чтения, солнечные очки и многое другое.Поскольку по слухам, Apple работает над собственной гарнитурой дополненной реальности, такая функция которая позволяет зашифровать отображаемый контент на устройстве, вероятно, станет огромным преимуществом для продукта. Однако это не означает, что компания будет использовать упомянутые патенты в своих устройствах, вполне возможно что эти технологии останутся только на бумаге.