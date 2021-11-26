





Аналитик Минг-Чи Куо поделился информацией по поводу проекта AR-гарнитуры Apple. По его словам, устройство получит мощный чип, вычислительная мощность которого будет аналогом M1.Куо отмечает, что первая AR-гарнитура Apple сможет работать самостоятельно без необходимости в привязке к Mac или iPhone. В записке аналитика сообщается, что компания нацелена на создание широкого спектра приложений, чтобы попробовать заменить iPhone новым гаджетом в течение десяти лет.Куо прогнозирует запуск устройства на четвертый квартал 2022 года. Также в его отчете упоминается, что гарнитура будет работать на базе двух процессоров: чип высокого уровня, отвечающий за вычислительную мощность, а также чип низкого уровня для работы с сенсорами.По словам Куо, гарнитура Apple будет поддерживать виртуальную реальность благодаря паре 4K Micro OLED-дисплеев от Sony. Для работы с контентом высокого разрешения как раз потребуется мощность процессора высокого уровня.