Мы попробовали InstantCharger и InstantGo





20 Вт, 1 USB-C — 1 390 р.

30 Вт, 1 USB-C, 1 USB-A — 1 890 р.

100 Вт, 2 USB-C, 2 USB-A — 5 990 р.













HARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics, представила новый бренд аксессуаров питания для мобильных устройств — InfinityLab. Под ним будет выпускаться широкий модельный ряд продуктов с учетом современных экологических требований и с заботой об окружающей среде. Новинки на 90% состоят из переработанного пластика, а современные технологии и применение новейших материалов позволили получить максимальную энергоэффективность с минимальными потерями ресурса.Первыми продуктами под новым брендом станут сразу несколько категорий устройств: сетевые адаптеры для зарядки телефонов и ноутбуков InstantCharger, несколько моделей портативных аккумуляторов InstantGo с возможностью проводной или беспроводной зарядки, настольная док-станция InstantStation Wireless Stand с поддержкой cтандарта Qi, портативный спикерфон и серия зарядных кабелей.Все аксессуары соответствуют максимальным требованиям безопасности и разработаны с использованием электронных компонентов и технологий быстрого восполнения запасов энергии на повышенном напряжении – Power Delivery. Нитрид галлия, применяемый в транзисторно-силовой части сетевых адаптеров InstantCharger, позволяет заметно уменьшить размеры зарядного устройства без потери эффективности и мощности.Портативные аккумуляторы InstantGo с емкостью 10000 мАч отличаются друг от друга встроенным кабелем USB-C или Lightning, и поддержкой беспроводной зарядки стандарта Qi. Компактные и легкие пауэрбэнки представлены в трех цветовых решениях: черном, белом и синем.Помимо зарядных устройств в линейке бренда представлен портативный спикерфон InfinityLab ClearCall с USB и Bluetooth, который также можно использовать в качестве пауэрбэнка. Новинка разработана специально для проведения конференций с кристально чистой передачей голоса и зарядкой на ходу. Устройство оснащено четырьмя направленными микрофонами с технологией шумоподавления и готово работать до 24 часов в режиме разговора.Ко всем зарядным устройствам отличным дополнением станут зарядные кабели InstantConnect. Всего в линейке доступно 4 модели: USB-A – USB-C с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт, USB-A – Lightning, рассчитанный на 12 Вт, USB-C – USB-C с поддержкой Power Delivery на 100 Вт и 20-Ваттный USB-C – Lightning. Все кабели изготовлены с применением переработанных материалов и поставляются в экологичной биоразлагаемой упаковке. Каждый образец прошел испытания на прочность и гарантированно выдерживает до 35000 сгибаний.InstantCharger поставляется в коробке среднего размера. Внутри довольно компактный адаптер на 65 Вт, три сменные вилки для разных стандартов розеток, текстильный чехол и документация.Корпус зарядки получился тактильно очень приятным — по бокам софт-тач покрытие. Сверху ярко-зеленая вставка с логотипом InfinityLab. Устройство оснащается индикатором питания, который светится во время работы, а также двумя портами: USB-C и USB-A. Можно одновременно заряжать два гаджета.Стоимость InstantCharger на 65 Вт с двумя разъёмами составляет 3 490 рублей. У бренда в наличии имеются следующие варианты:Что касается InstantGo, это серия портативных зарядных устройств с ёмкостью 10 000 мАч. По аналогии с предыдущим аксессуаром, новинка выполнена в очень приятным на ощупь корпусе с применением софт-тач материалов.На верхнем торце пауэрбэнка разместились кнопка для проверки уровня заряда, диодный индикатор, USB-C и USB-A. В зависимости от модели имеются встроенные шнурки с USB-C или Lightning. На фото InstantCharger синего цвета с функцией беспроводной зарядки.Смотрится внешний аккумулятор довольно стильно и создает впечатление качественного продукта. Его максимальная мощность составляет 30 Вт, а стоимость — 4 990 рублей. Все новинки можно приобрести в магазинах-партнерах и на Ozon.