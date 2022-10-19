Показан первый в мире ноутбук с раздвигающимся экраном





В ходе мероприятия Lenovo Tech World 2022 китайская компания продемонстрировала не только «удлиняющийся» концептуальный смартфон Motorola, но и прототип ноутбука с разворачивающимся экраном.



Предположительно дисплей прототипа увеличивается на 50% в высоту, но подробностей о девайсе пока мало. Также неясно, сможет ли пользователь регулировать размер экрана в зависимости от задач, или его нужно будет разворачивать полностью.







Стоит отметить, что это всего лишь концепт, поэтому не совсем ясно, дойдёт ли Lenovo до массового производства таких ноутбуков в будущем, как и до показанного вместе с ним Стоит отметить, что это всего лишь концепт, поэтому не совсем ясно, дойдёт ли Lenovo до массового производства таких ноутбуков в будущем, как и до показанного вместе с ним смартфона Motorola