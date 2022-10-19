Lenovo Motorola

Показан первый в мире ноутбук с раздвигающимся экраном

Фархад

Lenovo Concept Laptop

В ходе мероприятия Lenovo Tech World 2022 китайская компания продемонстрировала не только «удлиняющийся» концептуальный смартфон Motorola, но и прототип ноутбука с разворачивающимся экраном.

Предположительно дисплей прототипа увеличивается на 50% в высоту, но подробностей о девайсе пока мало. Также неясно, сможет ли пользователь регулировать размер экрана в зависимости от задач, или его нужно будет разворачивать полностью. 


Стоит отметить, что это всего лишь концепт, поэтому не совсем ясно, дойдёт ли Lenovo до массового производства таких ноутбуков в будущем, как и до показанного вместе с ним смартфона Motorola.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Motorola показала смартфон, который удлиняется по вашему желанию
Попробовал планшет Lenovo Tab P12 Pro с AliExpress — почти как iPad, но...
CES 2022: Lenovo представила серию экологичных ноутбуков ThinkPad Z

Рекомендации

Рекомендации

В России появился бренд, который максимально откровенно копирует Apple
iOS 15.6 вызвала проблемы почти у всех iPhone. Подумайте, прежде чем устанавливать
SSD-накопители умирают строго по таймеру. Это один из самых загадочных багов
Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии