Переработанная черная веганская кожа и алюминий, а также упаковка из бамбука и сахарного тростника, пригодная для вторичной переработки;

Панель связи с камерой FHD с усиленным сенсором, электронная шторка затвора камеры и два микрофона;

Самое высокое соотношение площади экрана к габаритам корпуса в линейке ThinkPad – 91,6% (Z13) и 92,3% (Z16);

Ширина тачпада 120 мм;

Сенсорный OLED дисплей с разрешением 2,8K на Z13 и 4K OLED на Z16, с поддержкой технологией Dolby Vision и низким уровнем свечения синего;

Акустическая система Dolby Atmos и технология интеллектуального шумоподавления Dolby Voice;

Новая функция TrackPoint для быстрого доступа к настройкам камеры и микрофона;

Z13 работает на процессорах AMD Ryzen PRO U-серии со встроенной графикой AMD Radeon и процессором безопасности Microsoft Pluton. Z13 также доступен на базе процессора AMD Ryzen PRO 6860Z;

Z16 оснащен процессорами AMD Ryzen PRO серии H со встроенной графикой AMD Radeon или дополнительной дискретной графикой AMD Radeon RX 6500M, а также процессором безопасности Microsoft Pluton;

Процессоры AMD Ryzen PRO серии 6000 с Qualcomm FastConnect 6900 обеспечивают улучшенную управляемость и быстрое подключение Wi-Fi. Кроме того, 4-потоковая двухдиапазонная одновременная передача данных (DBS) от Qualcomm на процессорах AMD Ryzen PRO серии 6000 обеспечивает устойчивую работу Wi-Fi с низкой задержкой;

Предустановленная OC Windows 11;

Встроенный в клавиатуру сканер отпечатков пальцев.

Процессор: AMD Ryzen PRO U-серии; дополнительный процессор AMD Ryzen PRO 6860Z

ОС: Windows 11

ОЗУ: до 32 ГБ типа LPDDR5

Накопитель: SSD PCIe 4 поколения емкостью до 1 ТБ

Видеокарта: интегрированная графическая карта AMD Radeon

Дисплей: 13,3”, 16:10

Звук: система Dolby Atmos и Dolby Voice

Камера: инфракрасная камера FHD f2.0 со шторкой для конфиденциальности

Батарея: 50 Вт*ч, быстрая зарядка

Безопасность: FPR на чипе, tpm 2.0, процессор безопасности Microsoft Pluton

Порты: 2 разъема USB-C (USB4.0), аудиоразъем

Интерфейсы: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 4G LTE, CAT 16

Размеры: 294,4 x 199,6 x 13,9 мм

Вес: 1,25 кг

Процессор: AMD Ryzen PRO серии H

ОС: Windows 11

ОЗУ: до 32 ГБ типа LPDDR5

Накопитель: SSD PCIe 4 поколения емкостью до 2 ТБ

Видеокарта: интегрированная графическая карта AMD Radeon или дискретная карта AMD Radeon RX 6500M

Дисплей: 16,0”, 16:10

Звук: система Dolby Atmos и Dolby Voice

Камера: инфракрасная камера FHD f2.0 со шторкой для конфиденциальности

Батарея: 70 Вт*ч, быстрая зарядка

Безопасность: FPR на чипе, tpm 2.0, процессор безопасности Microsoft Pluton

Порты: 3 разъема USB-C (USB4.0), аудиоразъем, устройство для чтения SD-карт

Интерфейсы: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 4G LTE, CAT 16

Размеры: 354,4 x 237,4 x 15,8 мм







Дизайн ThinkPad Z13 и Z16 сочетает технологичность, стремление к экологически ответственному ведению бизнеса, использование переработанного сырья на производстве. В материалах корпуса используется переработанный алюминий и веганская кожа. Упаковка устройств выполнена из 100% перерабатываемого и компостируемого бамбука и сахарного тростника, а аккумулятор на 90% состоит из пластика, полученного из продуктов, жизненный цикл которых закончился.ThinkPad Z13 и Z16 оснащены новыми процессорами AMD Ryzen PRO серии 6000 для мобильных устройств, в которые впервые был интегрирован чип безопасности Microsoft Pluton, обеспечивающий защиту пользовательских учетных данных и приложений в новых ПК на базе Windows 11.В сотрудничестве с AMD Lenovo оптимизировала все аспекты системы на программном и аппаратном уровне. Ноутбук ThinkPad Z13 на базе процессора AMD Ryzen 7 PRO 6860Z демонстрирует высокую производительность и бесперебойную работу аудио и видео, максимальную скорость отклика и хороший уровень автономности даже при активном использовании Microsoft Teams и Zoom. ThinkPad Z16 также может поставляться с дискретной графической картой AMD Radeon RX 6500M. AMD SmartShift Max обеспечивает прирост мощности центрального и графического процессоров, а Smart Shift Eco отвечает за оптимизацию работы от батареи.Все устройства серии Z13 и Z16 тестируются в соответствии со стандартами MIL-Spec 810H и проходят строгий контроль качества.О стоимости новинок в России производитель сообщит позднее.