Дизайн ThinkPad Z13 и Z16 сочетает технологичность, стремление к экологически ответственному ведению бизнеса, использование переработанного сырья на производстве. В материалах корпуса используется переработанный алюминий и веганская кожа. Упаковка устройств выполнена из 100% перерабатываемого и компостируемого бамбука и сахарного тростника, а аккумулятор на 90% состоит из пластика, полученного из продуктов, жизненный цикл которых закончился.
ThinkPad Z13 и Z16 оснащены новыми процессорами AMD Ryzen PRO серии 6000 для мобильных устройств, в которые впервые был интегрирован чип безопасности Microsoft Pluton, обеспечивающий защиту пользовательских учетных данных и приложений в новых ПК на базе Windows 11.
В сотрудничестве с AMD Lenovo оптимизировала все аспекты системы на программном и аппаратном уровне. Ноутбук ThinkPad Z13 на базе процессора AMD Ryzen 7 PRO 6860Z демонстрирует высокую производительность и бесперебойную работу аудио и видео, максимальную скорость отклика и хороший уровень автономности даже при активном использовании Microsoft Teams и Zoom. ThinkPad Z16 также может поставляться с дискретной графической картой AMD Radeon RX 6500M. AMD SmartShift Max обеспечивает прирост мощности центрального и графического процессоров, а Smart Shift Eco отвечает за оптимизацию работы от батареи.
Все устройства серии Z13 и Z16 тестируются в соответствии со стандартами MIL-Spec 810H и проходят строгий контроль качества.
Основные преимущества ThinkPad Z13 и Z16:
- Переработанная черная веганская кожа и алюминий, а также упаковка из бамбука и сахарного тростника, пригодная для вторичной переработки;
- Панель связи с камерой FHD с усиленным сенсором, электронная шторка затвора камеры и два микрофона;
- Самое высокое соотношение площади экрана к габаритам корпуса в линейке ThinkPad – 91,6% (Z13) и 92,3% (Z16);
- Ширина тачпада 120 мм;
- Сенсорный OLED дисплей с разрешением 2,8K на Z13 и 4K OLED на Z16, с поддержкой технологией Dolby Vision и низким уровнем свечения синего;
- Акустическая система Dolby Atmos и технология интеллектуального шумоподавления Dolby Voice;
- Новая функция TrackPoint для быстрого доступа к настройкам камеры и микрофона;
- Z13 работает на процессорах AMD Ryzen PRO U-серии со встроенной графикой AMD Radeon и процессором безопасности Microsoft Pluton. Z13 также доступен на базе процессора AMD Ryzen PRO 6860Z;
- Z16 оснащен процессорами AMD Ryzen PRO серии H со встроенной графикой AMD Radeon или дополнительной дискретной графикой AMD Radeon RX 6500M, а также процессором безопасности Microsoft Pluton;
- Процессоры AMD Ryzen PRO серии 6000 с Qualcomm FastConnect 6900 обеспечивают улучшенную управляемость и быстрое подключение Wi-Fi. Кроме того, 4-потоковая двухдиапазонная одновременная передача данных (DBS) от Qualcomm на процессорах AMD Ryzen PRO серии 6000 обеспечивает устойчивую работу Wi-Fi с низкой задержкой;
- Предустановленная OC Windows 11;
- Встроенный в клавиатуру сканер отпечатков пальцев.
Технические характеристики ThinkPad Z13
- Процессор: AMD Ryzen PRO U-серии; дополнительный процессор AMD Ryzen PRO 6860Z
- ОС: Windows 11
- ОЗУ: до 32 ГБ типа LPDDR5
- Накопитель: SSD PCIe 4 поколения емкостью до 1 ТБ
- Видеокарта: интегрированная графическая карта AMD Radeon
- Дисплей: 13,3”, 16:10
- Звук: система Dolby Atmos и Dolby Voice
- Камера: инфракрасная камера FHD f2.0 со шторкой для конфиденциальности
- Батарея: 50 Вт*ч, быстрая зарядка
- Безопасность: FPR на чипе, tpm 2.0, процессор безопасности Microsoft Pluton
- Порты: 2 разъема USB-C (USB4.0), аудиоразъем
- Интерфейсы: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 4G LTE, CAT 16
- Размеры: 294,4 x 199,6 x 13,9 мм
- Вес: 1,25 кг
- Процессор: AMD Ryzen PRO серии H
- ОС: Windows 11
- ОЗУ: до 32 ГБ типа LPDDR5
- Накопитель: SSD PCIe 4 поколения емкостью до 2 ТБ
- Видеокарта: интегрированная графическая карта AMD Radeon или дискретная карта AMD Radeon RX 6500M
- Дисплей: 16,0”, 16:10
- Звук: система Dolby Atmos и Dolby Voice
- Камера: инфракрасная камера FHD f2.0 со шторкой для конфиденциальности
- Батарея: 70 Вт*ч, быстрая зарядка
- Безопасность: FPR на чипе, tpm 2.0, процессор безопасности Microsoft Pluton
- Порты: 3 разъема USB-C (USB4.0), аудиоразъем, устройство для чтения SD-карт
- Интерфейсы: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 4G LTE, CAT 16
- Размеры: 354,4 x 237,4 x 15,8 мм
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