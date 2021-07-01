LG выпустит линейку флагманских телевизоров QNED Mini-LED TV по всему миру в июле этого года. Об этом сообщает компания в пресс-релизе.
Это будут серии 8K QNED99, QNED95 и 4K QNED90. Линейка телевизоров интересна подсветкой типа Mini LED и фирменной технологией квантовых точек LG Quantum Dot NanoCell.
Mini LED — это подтип LED. Она позволяет реализовать средства локального затемнения за счет разделения на зоны с независимой регулировкой. Так, цвета получаются более насыщенные, а у LED появляется фишка OLED. Плюсы технологии — пониженное энергопотребление и более медленное выгорание пикселей на фоне OLED.У 86-дюймовый 8K-телевизор LG на экране около 2500 зон локального затемнения, достигаемых с помощью 30 000 отдельных небольших LED-панелей.
Ранее мы протестировали телевизор Samsung Neo QLED 2021 QN90A с технологией Mini LED. Его экран удивил насыщенностью цветов, а корпус — тонкостью, тоже достигаемой благодаря Mini LED.
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