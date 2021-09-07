Компания LG сообщила о разработке нового материала для гибких экранов, которые используются в складных смартфонах. Этот материал избавит такие устройства от главного и, пожалуй, единственного недостатка — складок на экране на месте сгиба.
Технология носит название Real Folding Window. Она обеспечивает нанесение на плёнку прочного материала, который не царапается, не создаёт складок и неровностей, не деформируется при нагреве и не трескается после множества циклов складывания и раскладывания.
Инженеры LG смогли создать панель, которая выдерживает до двухсот тысяч циклов складывания. Её можно накладывать поверх гибкой матрицы для экрана, который складывается как внутрь, так и наружу. Компания рассчитывает на применение этой технологии в складных смартфонах, а затем предложит её производителям ноутбуков и других устройств.
Компания LG ушла с рынка смартфонов после выпуска нескольких неудачных экспериментальных моделей, но продолжила работать в нескольких смежных направлениях. Можно надеяться, что её наработке в сфере защиты экранов позволят ей улучшить гаджеты, выпускаемые другими производителями.
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