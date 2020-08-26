





В скором времени компания LG выпустит смартфон Wing. У него очень необычный форм-фактор — на нижней части находится дополнительный экран, который можно разместить сбоку от основного.На YouTube появилась 10-секундая запись, на которой этот смартфон показан в деле. Он закреплен в держателе у лобового стекла, на основном экране работает навигатор, а на вспомогательном запущен плеер и можно отвечать на входящие звонки. Очевидно, что так удобнее, но стоит признать, что для всего этого не требуется дополнительный экран, вполне можно обойтись выплывающими окнами или управлением через шторку, которая выдвигается из верхней части экрана.Наличие такого дополнительного экрана вряд ли положительно скажется на юзабилити в целом. Смартфон становится толще, тяжелее, ему требуется больше энергии для работы, а надёжность конструкции снижается. Кроме того, этот смартфон наверняка будет стоить дороже аналогичных моделей с одним экраном.По слухам, в LG Wing используется процессор Snapdragon 765, а это значит, что смартфон будет принадлежать средней ценовой категории. Когда состоится его анонс, неизвестно.