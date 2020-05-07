





Компания LG представила свой первый смартфон с поддержкой сетей связи пятого поколения. LG Velvet получил близкие к флагманским параметры, но при этом будет стоить относительно недорого.Velvet получил непривычный для LG красочный дизайн с градиентной расцветкой задней части корпуса. Экран условно безрамочный с закруглёнными углами и небольшим вырезом для фронтальной камеры. Нижняя и верхняя грани для симметрии сделаны одинаковой толщины. В смартфон установлен процессор Snapdragon 765 с интегрированным модемом 5G. Объём оперативной памяти — 8 ГБ, а накопитель — 128 ГБ, поддерживается карта памяти любого объёма.В Velvet используется экран Cinema FullVision OLED диагональю 6,8 дюйма с соотношением сторон 20,5:9. В него встроен невидимый сканер отпечатков пальцев. Система Artificial Intelligence Sound анализирует звуковой контент и подбирает оптимальное качество звучания. Смартфон оборудован стереодинамиками. При этом сохранился 3,5-мм аналоговый аудиовыход.Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная состоит из трёх сенсоров: главный 48 Мп, ультраширокий 8 Мп и датчик глубины 5 Мп. Используется технология, которая склеивает четыре пикселя в один для получения высококачественных снимков в условиях слабого освещения. При съёмке видео поддерживается режим ASMR, при котором чувствительность двух микрофонов, захватывающих звук, повышается. В режиме Time Lapse можно регулировать скорость видео в процессе съёмки, без необходимости заходить в настройки.Velvet также получил поддержку различных аксессуаров, в том числе электронного пера LG Stylus и чехла LG Dual Screen, с которым у этого смартфона появляется дополнительный экран. Ёмкость аккумулятора составляет 4300 мАч, поддерживается быстрая зарядка, а также беспроводная зарядка с мощностью до 10 Вт.LG Velvet начнёт продаваться в Южной Корее с 15 мая по цене 899 800 корейских вон. В пересчёте на российскую валюту получается около 54,5 тысячи рублей. Будет ли он поставляться на международный рынок или останется корейским эксклюзивом, пока неизвестно.