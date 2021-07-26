LG

Компания LG анонсировала выпуск трёх моделей беспроводных наушников — FP5, FP8 и FP9. Они поддерживают шумоподавление, режим шёпота, пространственное звучание, защиту от брызг и обладают ультрафиолетовой дезинфекцией.

В режиме «шёпота» правый наушник можно использовать в качестве микрофона для передачи звука на левый наушник. В каждый наушник встроено три микрофона — для передачи голоса во время разговора и отсеивания внешних шумов при включенном активном шумодаве.

LG

В кейсах моделей FP8 и FP9 встроены светодиоды, которые излучают волны, губительные для вирусов и бактерий. С помощью такой дезинфекции можно обеззараживать наушники, процесс занимает 5 минут. Обе модели работают до 10 часов (без учёта зарядки в кейсе), а модель FP8 может заряжаться без кабеля от Qi-совместимого адаптера.

LG начнёт продавать эти модели в июле. Цены пока не объявлены.


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Источник:

The Verge The Verge

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