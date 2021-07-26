





Компания LG анонсировала выпуск трёх моделей беспроводных наушников — FP5, FP8 и FP9. Они поддерживают шумоподавление, режим шёпота, пространственное звучание, защиту от брызг и обладают ультрафиолетовой дезинфекцией.В режиме «шёпота» правый наушник можно использовать в качестве микрофона для передачи звука на левый наушник. В каждый наушник встроено три микрофона — для передачи голоса во время разговора и отсеивания внешних шумов при включенном активном шумодаве.В кейсах моделей FP8 и FP9 встроены светодиоды, которые излучают волны, губительные для вирусов и бактерий. С помощью такой дезинфекции можно обеззараживать наушники, процесс занимает 5 минут. Обе модели работают до 10 часов (без учёта зарядки в кейсе), а модель FP8 может заряжаться без кабеля от Qi-совместимого адаптера.LG начнёт продавать эти модели в июле. Цены пока не объявлены.