Наступила осень. Солнце садится все раньше, искусственный свет в квартире включается тоже.

Как правило, мы используем классические лампы на потолке или настольные. Но можно украсить помещение необычными лампами. Собрали лучшие варианты с AliExpress.

Светильник-книга

Цена: от 717 руб. вместо 2098 руб.

Да, этот светильник выполнен в форме книги. Угол открытия регулируется — можно открыть полностью, и тогда свет будет падать на 180 градусов.

Вторая фишка устройства — портативность. Оно работает он аккумулятора. Так, его можно разместить где угодно — на рабочем столе, на полке возле кровати, на самой кровати. Время работы — 8 часов, время зарядки — 5 часов.

Доступны три размера, материал корпуса — дерево. Днем он может решать в сложенном состоянии и оставаться интересным элементом интерьера.

Из отзывов: Очень симпатичная книжка-лампа, путем ее закрытия и раскрытия можно регулировать свечение от теплого белого до холодного белого.

Светильник на потолок с датчиком движения

Цена: от 378 руб. вместо 582 руб.

Этот светильник также универсален. Его можно разместить на кухне над столом, в шкафу над вешалкой или над рабочим столом.

Фишка светильника — автоматическое включение и выключение. Свет включится, когда вы появляетесь в комнате или открываете шкаф, и выключится, когда вы уходите. Расстояние обнаружения — 2-5 см.

Из отзывов: Шнур очень короткий, а так все хорошо. В комплекте липучки для крепления и шурупы, на одних липучках держится нормально.

Светильник-проектор

Цена: 695 руб. вместо 993 руб.

Интересный предмет для ребенка. В этом светильнике лампа вращается, и на стенах и потолке отображаемые

Для проекции добавлены формы планет и звезд, в итоге на потолке отображается звездное небо. Работа светильника настраивается, питание — от розетки.

Силиконовый светильник-игрушка

Соответствует описанию. Работает в нескольких режимах: режим ночника с матовым колпаком, без колпака режим проектора звёздное небо, подвижное и не подвижное. Несколько режимов смены цвета. Один минус — если поставить светильник на стол, четкость будет низкой. Вместо звезд будут плыть разноцветные пятна. В общем, картина меняется если поставить повыше. Но ребенку нравится и так.

Цена: 1007 руб. вместо 1766 руб.

Еще один светильник для ребенка. Его плюс — в прочности. Силикон не разбивается, можете не переживать за его сохранность.

Устройство еще и портативное, его можно поставить в любом удобном месте. Емкость аккумулятора — 1100 мАч.

Из отзывов: Очень милый ночник! Симпатичный дизайн, приятный свет, качественный силикон, его можно снимать и мыть. Ночник должен переключаться прикосновением, но по факту внутри основания стоит датчик вибрации и он крепко приклеен. Получается, надо ударить по основанию или приподнять и слегка стукнуть ночник об твёрдую поверхность. Лёгкие прикосновения к силиконовой форме не дают результатов или надо ударить, сминая силиконовую форму, чтобы датчик движения среагировал и изменил режим. Согласитесь, это странно — посреди ночи бить по маленькому миленькому ночнику, к тому же силикон выпускает воздух с шумом.

Занавеска с гирляндой

Цена: от 452 руб. вместо 706 руб.

Днем естественный свет падает в квартиру из окна, ночью — оттуда же, только исходит от занавески. Логично. Кроме того, это красиво — свет исходит из-под занавески.

В комплекте идет пульт дистанционного управления. Предусмотрены 8 режимов работы, света цветоводов три.

Из отзывов: Товаром очень довольна! Работает все исправно. Можно настроить яркость и режимы, сами не переключаются. Есть только глюк — почему-то заедает переключение с 7 режима, но это не беда.

Лампа над монитором

Цена: 1677 руб. вместо 3568 руб.

Крепится прямо над экраном компьютера. Суть — осветить ваш рабочий стол за счет большего угла падения света, чем у монитора. При этом, свет не бьет в глаза.

Температура цвета регулируется — доступны три режима. Напряжение — 12 Ватт, размеры — 46,4х10х3,8 см, вес — 500 г.

Из отзывов: Монитор 27 дюймов, крепится на него хорошо. Если просто пошевелить рукой, то не падает, но при регулировки угла — надо придерживать. Светит хорошо, радует наличие тепловых режимов (холодный-средний-тёплый). Единственный минус — при регулировке яркости нет какого-то стопора, регулировочное кольцо можно крутить бесконечно в обе стороны. В целом лампа очень понравилась. Выглядит стильно, светит хорошо.

Напольный угловой светильник

Цена: 7053 руб. вместо 14 693 руб.

Ставится в углу, свет расходится по стенам. Лампа светится разными цветами для большей эффектности. Материал — алюминий, высота — 140 см, длина шнура — 2,5 м.

Из отзывов: Не занимает много места в углу, выглядит здорово.





