Качественная бытовая техника — это более комфортный процесс готовки еды, уборки и отдыха.

К сожалению, мы не отводим много внимания бытовым приборам, как смартфонам или компьютерам. Между тем, они стремительно совершенствуются. Кроме того, бытовая техника — уже давно полноценные гаджеты. Производители уделяют много внимания дизайну и удобству использования.

На AliExpress идет распродажа бытовой техники со скидками до 40%. Собрали лучшие лоты.

Сушилка для обуви

Цена: 1127 руб. вместо 2209 руб.

Прибор сушит обувь, устраняет запахи и бактерии. Он кладется вовнутрь, там нагревается, и таким образом избавляет вашу обувь от влаги. Эффективнее, чем сушить на батарее.

Подойдет для ткани, кожи, резины, хлопка и других материалов. Материал — пластик, размер — 180 х 48 х 20 мм. Питание — от розетки, длина шнура — 1,1 м.

Из отзывов: «Изготовление хорошее, все аккуратно, ничего не торчит и не цепляется. Нагревается быстро, включаешь таймер и сразу руками чувствуешь, как пошло тепло. На выбор три таймера работы: 4, 8 и 12 часов, выбирается нажатием одной кнопки и сигнализирует свечением около соответствующего числа. Пока сушилка работает, этот светодиод горит».

Робот для мытья окон

Цена: 7704 руб. вместо 19 260 руб.

Этот прибор вымоет стекла за вас. Закрепите его на окне, он сам начнет перемещаться и чистить стекло.

Робот автоматически определяет оконные рамы, защищен от падения. Управлять им можно с помощью ИК-пульта, как от телевизора.

Из отзывов: «Насадок (тряпочек) шесть. моет довольно-таки не плохо, углы остаются не вымыты. шум как от пылесоса, присасывается хорошо за счёт воздуха. можно управлять в ручном режиме, можно в автоматическом».

Автоматическая открывалка вина

Цена: 920 руб. вместо 1533 руб.

Откроете вино с минимумом усилий. Просто закрепите этот прибор на бутылке и нажмите кнопку, он все сделает сам. Это более удобно и менее опасно — пробка не вылетит, и вино не запачкает помещение.

Размер 23 х 5 см, вес 300 г, материал — алюминий, два цвета на выбор: черный глянцевый, черный матовый, красный глянцевый, красный матовый.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi

«На вид и по качеству хорошо. В холостую крутит мощно. На деле еще не пробовал».

Цена: 1944 руб. вместо 4320 руб.

Это устройство распыляет жидкость в виде едва уловимой воздушной смеси. Тем не менее, с ним вам будет лучше дышать в помещении. Особенно виден результат в жаркие дни.

Объем бака — 5,1-7л, скорость увлажнения — 280 мл/ч. Вес гаджета —1,7 кг, размеры — 33,5 x 22,3 x 21,7 см, уровень шума — 36 дБ.

Из отзывов: «Увлажнитель работает на ура! Проверил его на всех режимах. На максимуме воды хватает на 28 часов. За три часа работы, температура в комнате упала на 2 градуса, - сам в шоке от такого побочного эффекта, но для летнего Ташкента это просто подарок. Будут работать в паре с кондиционером!»

Конвектор Xiaomi

Цена: 9027 руб. вместо 10 875 руб.

А этот прибор от Xiaomi наоборот утепляет помещение. Делает он это с помощью циркуляции теплого воздуха. Когда тепло поднимается наверх, оно выдавливает холодный воздух вниз. Его конвектор также нагревает.

При этом, устройство не жжет воздух, так что у вас не заболит голова при длительном его использовании. Воздуховыпускная решетка разогревается до 120° за 72 секунды. Есть 2 режима работы — 1000 и 2000 Ватт. Различия — в скорости прогрева комнаты.

Из отзывов: «Работает вообще без звуков».

Электрическая вафельница

Цена: 1117 руб. вместо 3723 руб.

Прибор для выпекания вафли. Наливаете жидкую массу на доску и жарите, в итоге она принимает форму вафли. Получившееся можно скрутить в рожок для мороженого.

Покрытие антипригарное, температура регулируется. Размер прибора — 23 х 23 х 8 см, питание от розетки, длина шнура — 0,8 м. В комплекте идет кухонная кисточка и формочка для рожка мороженого.

Из отзывов: «Провели испытание. Справилась техника на 100%. Спасибо продавцу, рекомендую».

Кофемолка

Цена: 1387 руб. вместо3 852 руб.

Миниатюрный аппарат для измельчения кофе. Материал лезвия — нержавеющая сталь. Объем кофемолки — 100 г, емкость для какао-бобов съемная. Так, прибор проще хранить и чистить. В комплекте идет кисточка для очистки.

Из отзывов: Всё отлично работает. С продавцом не общалась. Знакомый покупал такую же модель себе и на подарок и я выбрала проверенную.





