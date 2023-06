Mac Studio с процессором M2 Ultra протестировали в 15 популярных играх

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

YouTube-блогер Эндрю Тсай проверил, насколько пригоден новейший компьютер Apple Mac Studio для запуска современных игр. В устройстве используется самый топовый на данный момент процессор Apple — M2 Ultra, который состоит из 24 процессорных ядер, обладает 64 ГБ объединенной памяти и 60 ядрами GPU (версия с 76 ядрами ещё не вышла, она появится в июле).Результаты получились такими:No Man’s Sky (4K, Ultra, Metal — 90–100 FPSResident Evil Village (4K, High, Metal) — 90–100 FPSLayers of Fear (4K, High, Metal) — 40–55 FPSDota 2 в 4K, Vulkan) — 120 FPSCS: GO в 4K, Lowest, OpenGL) — 110–120 FPSBaldur’s Gate 3 (4K, Ultra, FSR Quality) — 60 FPSDiablo IV (4K, Medium, FSR 2 Performance, DirectX 12) — 45 FPSGTA V (4K) — 35 FPSGTA Online (4K) — 35 FPSHogwarts Legacy (1080p, Medium, FSR 2 Ultra Performance) — 17 FPSElden Ring (1080p, Low) — 20 FPSCyberpunk 2077 (1080p, Low) — 30 FPSGod of War (4K, FSR Performance) — 50 FPSThe Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (4K, Vulkan, Yuzu) — 35 FPSFire Emblem (4K, Vulkan, Yuzu) — 60 FPSГеймеров, которые привыкли к гораздо более внушительными значениям FPS на ПК и консолях вряд ли впечатлят игровые возможности Mac Studio. Однако стоит учитывать, что игры портировалсь с Windows на macOS с помощью разработанного компанией Apple инструмента Game Porting Tool неофициально и без оптимизации. Портированием занимались энтузиасты, а не игровые студии, поэтому не задействована часть ресурсов M2 Ultra, в частности игровой режим (Game Mode), ставший частью macOS Sonoma.