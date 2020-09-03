















Бренд Marshall представил новую беспроводную колонку — Emberton. Она весит всего 700 г и помещается в ладонь, однако, как заявляет производитель, обладает характерным звучанием Marshall.Колонка защищена от воды по стандарту IPX7, благодаря чему её можно погружать в воду на глубину до одного метра не более чем на полчаса. Она обладает поддержкой Bluetooth 5.0 и работает более 20 часов после полной подзарядки. Узнаваемые детали на фронтальной части, металлическая решетка и знаковый шрифт логотипа, напоминают о легендарном наследии рок-н-ролла.Marshall Emberton обладает объёмным звучанием. Колонка оснащена двумя 10-ваттными усилителями класса D, а динамики воспроизводят частоты в диапазоне от 60 до 20 000 Гц. Габариты колонки — 68×160×76 мм. Полный цикл зарядки длится 3 часа, а за 20 минут аккумулятор может накопить энергии, которой хватит на 5 часов музыки. Универсальная кнопка позволяет включать и выключать колонку, а также управлять воспроизведением и громкостью. Индикатор на корпусе показывает оставшийся уровень заряда батареи.Колонка доступна в продаже в России 3 сентября. Рекомендованная рыночная цена — 11 990 рублей.