Бренд Marshall представил новую беспроводную колонку — Emberton. Она весит всего 700 г и помещается в ладонь, однако, как заявляет производитель, обладает характерным звучанием Marshall.
Колонка защищена от воды по стандарту IPX7, благодаря чему её можно погружать в воду на глубину до одного метра не более чем на полчаса. Она обладает поддержкой Bluetooth 5.0 и работает более 20 часов после полной подзарядки. Узнаваемые детали на фронтальной части, металлическая решетка и знаковый шрифт логотипа, напоминают о легендарном наследии рок-н-ролла.
Колонка доступна в продаже в России 3 сентября. Рекомендованная рыночная цена — 11 990 рублей.
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