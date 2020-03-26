Marshall Uxbridge Voice — новая Bluetooth-колонка, которая добавляет поддержку AirPlay 2 в модельный ряд устройств бренда. Устройство также поддерживает Spotify Connect и голосового помощника Alexa. Гаджет поступит в продажу с 8 апреля по цене 199 долларов.В отличие от предыдущих Bluetooth-динамиков, выпущенных под маркой Marshall, физические элементы управления Uxbridge состоят из ряда регуляторов громкости, а не ручек в стиле гитарного усилителя. Вверху расположены клавиши-переключатели для увеличения и уменьшения громкости, низких и высоких частот, кнопка воспроизведения/паузы, а также кнопка отключения микрофона голосового ассистента Alexa. Максимальная громкость звукового сигнала составляет 96 дБ в диапазоне частот 54-20 000 Гц.Поддержка AirPlay 2 означает для Uxbridge, что устройство может быть подключено к другим динамикам, использующих аналогичную технологию для построения многокомнатного звучания (мультирума).Производитель обещает добавить поддержку Google Assistant в линейку Uxbridge Voice 11 июня. Однако, в отличие от Sonos, которая добавила поддержку голосового ассистента Google через обновление, Marshall выпустит отдельную версию Uxbridge Voice. Это похоже на подход, который производитель использовал с динамиками Stanmore II и Acton II, получившими впоследствии отдельные модели с Google Assistant.