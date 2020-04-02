









Бренд Marshall выпустил в продажу новые беспроводные Bluetooth наушники — Monitor ll A.N.C. Они сочетают в себе узнаваемый дизайн, хорошее звучание и функцию активного шумоподавления.Marshall утверждает, что наушники Monitor II A.N.C. можно носить хоть целый день: мягкие амбушюры и мягкое оголовье с металлическими направляющими и поворотным механизмом идеально адаптируются к форме головы.В наушниках Monitor II A.N.C. музыка звучит до 30 часов в беспроводном режиме с включенной функцией активного шумоподавления и до 45 без него. Быстрая зарядка в течение 15 минут дает 5 часов беспроводного звучания. Технология Bluetooth 5.0 обеспечивает высокое качество звука без соединительных проводов. В комплектацию входит USB-C кабель для зарядки, съемный шнур на 3,5 мм и тканевый чехол для переноски, в который можно убрать все это, когда устройство не используется.





Наушники обладают поддержкой Google Assistant, благодаря чему получать ответы на вопросы и управлять делами можно без взгляда на экран телефона. После нажатия на специальную кнопку на наушниках можно попросить помощника воспроизвести любимый плейлист, прочитать текстовые сообщения или показать маршрут, когда вы в пути.



Наушники оснащены индивидуально настроенными динамическими излучателями диаметром 40 мм с импедансом 23 Ом и частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц. Масса — 320 г.



Наушники Monitor ll A.N.C. уже продаются России. Рекомендованная производителем цена — 24 990 рублей.







