Microsoft отказалась от выпуска бюджетного Xbox

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер официально заявил, что компания не планирует выпускать бюджетную консоль Xbox для облачного гейминга в ближайшем будущем.По словам Спенсера, устройство под кодовым названием Keystone вышло в производстве дороже, чем они рассчитывали изначально — его стоимость приблизилась к Xbox Series S, поэтому реализацию проекта пришлось отложить на неопределённый срок. Компания планировала установить ценник на бюджетный Xbox в диапазоне от $99 до $129, но необходимые компоненты и комплектный Xbox Controller увеличили эту цифру практически вдвое.Теперь Microsoft сосредоточится на выпуске и поддержке приложения Xbox TV для смарт-телевизоров.Вполне вероятно, что Фил Спенсер и его команда вернуться к идее по выпуску консоли для облачного гейминга через несколько лет.