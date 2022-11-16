Xbox Консоли

Microsoft отказалась от выпуска бюджетного Xbox

Фархад
XBOX keystone

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер официально заявил, что компания не планирует выпускать бюджетную консоль Xbox для облачного гейминга в ближайшем будущем.

По словам Спенсера, устройство под кодовым названием Keystone вышло в производстве дороже, чем они рассчитывали изначально — его стоимость приблизилась к Xbox Series S, поэтому реализацию проекта пришлось отложить на неопределённый срок. Компания планировала установить ценник на бюджетный Xbox в диапазоне от $99 до $129, но необходимые компоненты и комплектный Xbox Controller увеличили эту цифру практически вдвое.

Теперь Microsoft сосредоточится на выпуске и поддержке приложения Xbox TV для смарт-телевизоров.

Вполне вероятно, что Фил Спенсер и его команда вернуться к идее по выпуску консоли для облачного гейминга через несколько лет.
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Источник:
The Verge
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