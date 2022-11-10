Россия Xbox Microsoft

В магазинах появились РосТест-консоли Xbox Series S и X. Что это значит?

Олег

Xbox


В российских магазинах электроники стали продаваться консоли Xbox с сертификатами «Ростеста». Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, в сетевых магазинах электроники «М.Видео-Эльдорадо», «Комус», Techline24, а также в маркетплейсах OZON и «Яндекс Маркет» начали появляться в продаже Ростест-консоли от Microsoft. Речь идет о моделях Xbox Series S и Series X из новых поставок. У сертифицированных для России девайсов в названии модели присутствует код 00011 и приставка RU либо РСТ.

«Консоли Xbox Series X из нашего ассортимента оригинальные, произведены официально брендом и имеют все необходимые документы, а также нашу гарантийную поддержку, включая обмен и возврат. Все консоли работают на территории России, есть русский язык, работают с теми дисками, которые продаются в наших магазинах. Series S из прежних запасов, в карточке товара есть пометка RU Spec», — представитель «М.Видео-Эльдорадо». 

Пресс-служба OZON тоже подтвердила наличие РСТ-консолей Xbox, при этом не уточнив, когда и каким образом они были ввезены. Один из собеседников «Известий» утверждает, что Microsoft продолжает сертифицировать девайсы в «Ростесте», но завозит их в сопредельные с Россией страны СНГ. Оттуда они поступают в российские магазины.

При этом эксперты отрасли считают, что сертификацией для РФ занимается не сама Microsoft, а дистрибуторы в роли посредников. 

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Источник:
Известия
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