Приставку Apple TV 4K сравнили с консолями PlayStation 5 и Xbox One







Журналисты портала FlatpanelsHD сравнили производительность недавно вышедшей приставки Apple TV 4K (2022) с игровыми консолями Playstation и Xbox.



Как выяснилось, новая Apple TV 4K оснащена урезанным чипом A15 Bionic с 5-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором. Тем не менее новый чипсет позволяет устройству работать на 40% быстрее предыдущего поколения Apple TV 4K с чипом A12.



Также интересно, что новый девайс тормозит меньше предшественника — 20-минутный стресс-тест процессора снизило производительность A12 до 65%, а A15 — всего до 84%. Иными словами, ТВ-приставка 2022 года может поддерживать большую часть производительности своего процессора во время длительных тяжёлых нагрузок в играх.



Журналисты отметили, что процессор в A15 Bionic намного быстрее консольных чипов в Xbox One и PlayStation 5. В частности, производительность одного ядра ЦП A15 значительно выше, чем у PS5, но в многоядерном режиме консоль Sony вырывается вперёд из-за большего количества ядер (8 против 5).



На бумаге графическая производительность Apple TV 4K (2022) превышает 1 терафлопс, но подтвердить эту информацию не представляется возможным из-за отсутствия приложений для теста. Кроме того, приставка оснащена гораздо более быстрой оперативной памятью и очень быстрым твердотельным накопителем NVMe, в отличие от HDD-дисков в консолях предыдущего поколения. В теории это означает, что игры для Xbox One и PS4 должны воспроизводиться на Apple TV без особых компромиссов.



Увы, Apple пока так и не удалось превратить Apple TV в игровое устройство, несмотря на все её усилия. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем компания всё же сможет реализовать свои планы по превращению ТВ-приставки в полноценную консоль, ведь совсем недавно на Mac с M1/M2 вышла игра Resident Evil Village, которая выдаёт стабильные 60 fps.