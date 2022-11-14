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Приставку Apple TV 4K сравнили с консолями PlayStation 5 и Xbox One

Фархад

Apple TV


Журналисты портала FlatpanelsHD сравнили производительность недавно вышедшей приставки Apple TV 4K (2022) с игровыми консолями Playstation и Xbox.

Как выяснилось, новая Apple TV 4K оснащена урезанным чипом A15 Bionic с 5-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором. Тем не менее новый чипсет позволяет устройству работать на 40% быстрее предыдущего поколения Apple TV 4K с чипом A12.

Также интересно, что новый девайс тормозит меньше предшественника — 20-минутный стресс-тест процессора снизило производительность A12 до 65%, а A15 — всего до 84%. Иными словами, ТВ-приставка 2022 года может поддерживать большую часть производительности своего процессора во время длительных тяжёлых нагрузок в играх.

Журналисты отметили, что процессор в A15 Bionic намного быстрее консольных чипов в Xbox One и PlayStation 5. В частности, производительность одного ядра ЦП A15 значительно выше, чем у PS5, но в многоядерном режиме консоль Sony вырывается вперёд из-за большего количества ядер (8 против 5).

На бумаге графическая производительность Apple TV 4K (2022) превышает 1 терафлопс, но подтвердить эту информацию не представляется возможным из-за отсутствия приложений для теста. Кроме того, приставка оснащена гораздо более быстрой оперативной памятью и очень быстрым твердотельным накопителем NVMe, в отличие от HDD-дисков в консолях предыдущего поколения. В теории это означает, что игры для Xbox One и PS4 должны воспроизводиться на Apple TV без особых компромиссов.

Увы, Apple пока так и не удалось превратить Apple TV в игровое устройство, несмотря на все её усилия. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем компания всё же сможет реализовать свои планы по превращению ТВ-приставки в полноценную консоль, ведь совсем недавно на Mac с M1/M2 вышла игра Resident Evil Village, которая выдаёт стабильные 60 fps.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

0
Тамерлан Кониев
На м1 она вряд ли идет в стабильных 60 фпс, хотя тест я не смотрел
Сегодня в 08:28
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