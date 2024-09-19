Microsoft показала геймпад в цветах российского флага. И тут началось!

Принадлежащее компании Microsoft чилийское подразделение Xbox поздравило геймеров с днём независимости Чили. К посту в соцсети X была прикреплена картинка, на которой изображён геймпад в цветах флага России — белый, синий, красный.
По всей видимости, рисовать оформление доверили человеку, который не знал, что именно так выглядит российский флаг. В комментарии моментально прибежали россияне и начали хвалить дизайнеров этого продукта. Некоторые даже выразили желание приобрести этот геймпад (конечно, если он будет продаваться, что вряд ли случится).
У флага Чили действительно примерно такие же цвета, как у российского, но у него не три полосы, а две: белая, в правой части которой разместился синий квадрат со звездой, и красная. Пользователи в комментариях к посту уже поправили дизайнеров Xbox, показав, каким мог бы быть национальный чилийский геймпад.
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