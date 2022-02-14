





Компания Xiaomi выпустила под брендом Ningmei компьютер CR80. Несмотря на свои миниатюрные размеры, он достаточно универсален, хотя требовательные игры, конечно, не потянет.Ningmei CR80 обладает металлическим корпусом толщиной с габаритами 12×12×2,5 см. Масса компьютера 250 г. Внутри устройства четырёхъядерный процессор Intel Celeron N5105 с тактовой частотой до 2,9 Ггц, оперативная память 6 или 8 ГБ формата DDR4, SSD-накопитель M.2 объёмом 128 или 256 ГБ с возможностью апгрейда до 512 ГБ, а также модули Wi-Fi и Bluetooth. Под полной нагрузкой компьютер потребляет всего около 10 ватт.Для подключения периферии предусмотрено несколько USB-портов. Также есть кардридер, а изображение можно вывести на монитор или телевизор через порт HDMI или VGA. При обычном использовании тепло отводится только через корпус, который служит радиатором, а на сильной нагрузке может включаться вентилятор, обеспечивающий дополнительное охлаждение.Ningmei CR80 скоро поступит в продажу в Китае по цене от 1099 до 1299 юаней в зависимости от памяти. В пересчёте на российскую валюту это от 13 000 до 15 300 рублей. Возможно, в дальнейшем он будет продаваться в России или появится в интернет-магазинах и маркетплейсах вроде AliExpress.