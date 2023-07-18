Мужчинам — работать, женщинам — iPhone. В России провели нескромный опрос

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Сервис по трудоустройству предложил россиянам перейти с iPhone на Android ради работы в компании. Каждый 5 отказался менять смартфон.



Опрос формата «работа или iPhone» проводился с 12 по 17 июля 2023 года, в нём приняли участие 1,6 тыс. владельцев «яблочных» смартфонов по всей России. Результаты показали, что 49% мужчин готовы забыть о гаджете ради трудоустройства. Женщин, готовых выбрать карьеру вместо iPhone меньше — 40% опрошенных. Сервис по трудоустройству предложил россиянам перейти с iPhone на Android ради работы в компании. Каждый 5 отказался менять смартфон.Опрос формата «работа или iPhone» проводился с 12 по 17 июля 2023 года, в нём приняли участие 1,6 тыс. владельцев «яблочных» смартфонов по всей России. Результаты показали, что 49% мужчин готовы забыть о гаджете ради трудоустройства. Женщин, готовых выбрать карьеру вместо iPhone меньше — 40% опрошенных.



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Причем, отказаться от заработка ради iPhone чаще готовы россияне до 34 лет, таких 36%, чем опрошенные в возрасте 35–44 года и старше 45 лет — 24 и 15% соответственно.





Таким образом 22% владельцев iPhone в России не собираются переходить на Android, даже ради престижной работы. Готовых забыть об Apple-устройстве и зарабатывать, в два раза больше — 45%. В марте проводился аналогичный опрос: тогда за работу выступили 47%, а за смартфон — 20%.