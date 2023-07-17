Apple представит первый MacBook Pro с чипом M3 этой осенью

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Тайваньское отраслевое издание DigiTimes поделилось информацией о том, что Apple планирует выпустить новый MacBook Pro с чипом, изготовленным по передовому 3-нм техпроцессу TSMC, уже в третьем квартале 2023 года.Судя по всему, речь идёт о чипе M3 и 13-дюймовом MacBook Pro в устаревшем корпусе с панелью Touch Bar. Ожидается, что чип M3 будет изготовлен с использованием 3-нм техпроцесса TSMC для значительного повышения производительности и снижения энергопотребления по сравнению с 5-нм чипом M2 в нынешних 13-дюймовых MacBook Pro и MacBook Air.Интересно, что буквально вчера журналист Bloomberg Марк Гурман также заявил, что первые Mac с чипом M3 могут выйти уже в октябре 2023 года, а не в начале 2024 года, как это ожидалось ранее.В любом случае, вероятность того, что Apple анонсирует чип M3 в конце текущего года, очень высока. Скорее всего, первыми новый процессор получат 13-дюймовый MacBook Pro, 13-дюймовый MacBook Air и 24-дюймовый iMac.