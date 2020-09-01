Компания Google анонсировала появление нового режима Kids Space в Android. Он предназначен для детей и будет реализован в некоторых моделях планшетов.
В режиме Kids Space отображается подборка приложений, игр, книг и видео, подобранных для детей различными преподавателями. Дополнительный детский контент можно скачать из Play Маркета. При этом с устройства скрываются любые другие приложения, которыми пользуются взрослыми.
Режим Kids Space станет в первую очередь доступен в США, однако впоследствии он может быть добавлен Android-планшетам в других странах. К примеру, сервис YouTube Kids с видеоконтетом, предназначенным для детей, работает в том числе в России, хотя изначально тоже запускался для США.
Kids Space уже доступен на планшете Lenovo M10 HD Gen 2, продажи которого начнутся в некоторых странах мира в ближайшие дни. О его появлении на других моделях планшетов будет сообщено дополнительно.
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