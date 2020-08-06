Несколько дней назад компания Google представила недорогой смартфон Pixel 4a, а также анонсировала выпуск ещё двух моделей этой осенью — Pixel 4a 5G и Pixel 5. Сайт 9to5Google выяснил, что к выпуску готовится несколько новых устройств, в том числе с необычным дизайном.
Утечка свидетельствует о том, что Google разрабатывает недорогую модификацию флагмана Pixel 5, которая называется Pixel 5a, носит кодовое имя Barbette и может быть представлена весной или летом 2021 года. На следующий год также запланирован выпуск смартфонов с кодовыми именами Raven и Oriole, которые, вероятно, соответствуют модельному ряду Pixel 6. Кроме того, во внутреннем документе Google упоминается аппарат с кодовым названием Passport, и указано, что он будет выполнен в форм-факторе складного устройства.
Складные смартфоны выпускают Samsung, Huawei, Motorola и другие бренды, поэтому нет ничего удивительного в том, что Google заинтересовалась этим сегментом рынка. Тем более, что новые версии Android адаптированы под складные экраны и позволяют автоматически менять интерфейс приложений в зависимости от размера экрана. Слухи о том, что Google разрабатывает нечто подобное, ходят как минимум с мая 2019 года — тогда говорилось, что компания тестирует технологию, которая позволит создавать складные смартфоны, и у неё уже было готово несколько ранних прототипов.
В свежей утечке содержатся приблизительные даты выпуска новых смартфонов Google. Предполагается, что Pixel 4a 5G и Pixel 5 поступят в продажу в октябре, а недорогой Pixel 5a появится во втором квартале 2021 года.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru