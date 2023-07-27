В продаже появились кроссовки Apple за 4 млн рублей





Аукцион Sotheby’s выставил крайне необычный лот — кроссовки Omega Sports Apple Computer Sneakers. Эта обувь производилась по заказу компании Apple с 1985 года.



Кроссовки оценены в 50 тысяч долларов (около 4 млн рублей) причём их можно добавить в корзину и купить сразу же без повышения ставок. Размер — 10.5 (американский).



Представленный экземпляр ещё более редкий, нежели серийные айтемы. Данная пара была изготовлена на заказ в середине девяностых в честь «Национальной конференции по продажам». Кроссовки никто не носил, поэтому они находятся в почти идеальном состоянии, наблюдаются только следы клея и лёгкое пожелтение подошвы, характерное для устаревания резины, окрашенной в белый цвет.



Кроссовки принадлежали к линейке одежды Apple Collection. Они выполнены из кожи и х/б-материала, в резиновую подошву вшита воздушная подушка, а сбоку и на язычке размещён логотип Apple с многоцветным яблоком.



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