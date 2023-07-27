В продаже появились кроссовки Apple за 4 млн рублей

Александр



Аукцион Sotheby’s выставил крайне необычный лот — кроссовки Omega Sports Apple Computer Sneakers. Эта обувь производилась по заказу компании Apple с 1985 года.

Кроссовки оценены в 50 тысяч долларов (около 4 млн рублей) причём их можно добавить в корзину и купить сразу же без повышения ставок. Размер — 10.5 (американский).

Представленный экземпляр ещё более редкий, нежели серийные айтемы. Данная пара была изготовлена на заказ в середине девяностых в честь «Национальной конференции по продажам». Кроссовки никто не носил, поэтому они находятся в почти идеальном состоянии, наблюдаются только следы клея и лёгкое пожелтение подошвы, характерное для устаревания резины, окрашенной в белый цвет.

Кроссовки принадлежали к линейке одежды Apple Collection. Они выполнены из кожи и х/б-материала, в резиновую подошву вшита воздушная подушка, а сбоку и на язычке размещён логотип Apple с многоцветным яблоком.

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Комментарии

+4233
Gabriel
Надо брать)
час назад в 12:52
#
Ckor_30
+652
Ckor_30
🤡
час назад в 12:55
#
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