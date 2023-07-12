Что делать, если iOS 17 выдает ошибку «мало памяти» при установке

Олег

iOS 17


В последнее время пользователи, которые тестирует бета-версии iOS 17, начали жаловаться на проблемы с установкой. Прошивка не хочет скачиваться и устанавливаться, если на устройстве свободно менее 13-15 Гб памяти — ранее таких проблем при обновлении не возникало.

Цифра в 13, 14 или 15 Гб в целом логически объяснима. Сама iOS 17 в полной версии весит порядка 6-7 Гб в зависимости от модели iPhone, плюс еще столько же памяти ей требуется, чтобы распаковаться перед установкой. Однако ранее сервер автоматически «подсовывал» айфонам с малым количеством свободного места «укороченные» версии обновлений: смартфон скачивал не всю прошивку целиком, а лишь те файлы, которые претерпели изменения. В результате вмест 6-7 Гб порой было достаточно скачать несколько сот мегабайт.

Если вы пытаетесь установить или обновить iOS 17 Beta и видите вот такую ошибку…

iOS 17

…есть несколько вариантов, как её обойти.

Первый способ — выгрузите «Настройки» из оперативной памяти и откройте раздел с обновлениями заново. Иногда смартфон при повторном запросе на сервер наконец предлагает скачать «укороченную» сборку вместо полной.

Если не помогло, перезагрузите устройство и снова войдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Чаще всего глюк пропадает и пользователь видит что-то подобное:

iOS 17

Второй способ — придется освободить память. Если вам навскидку нечего удалять, можно попробовать сгрузить 5-10 приложений, а после обновления скачать их обратно.

Вот как это сделать:
  • Откройте «Настройки» → «Основные» → «Хранилище»
  • Найдите игру или приложение, которые много весят
  • Тапните на название и выберите «Сгрузить»
  • Повторите с несколькими «тяжелыми» приложениями
  • После окончания процесса перезагрузите устройство.

Память должна освободиться, а обновление — начать загружаться. При таком способе данные ваших приложений или прохождение в играх не пропадут — когда вы скачаете приложения обратно, всё будет так, словно они не удалялись. 

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