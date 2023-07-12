Как отключить запросы «Разрешить вставку из…» на iPhone и iPad

Компания Apple понемного усиливает степень приватности пользователей iOS и контроля за собственными личными данными. Одним из таких нововведений стал запрос на вставку из буфера обмена для сторонних приложений.
Дело в том, что некоторые разработчики злоупотребляли бесконтрольным доступом к буферу обмена и нередко получали оттуда информацию, которая их приложений никоим образом не касается. Чтобы пресечь утечку, Apple внедрила в iOS возможность вручную давать разрешения приложениям на доступ к буферу обмена.
Фича полезная, но способна выбесить любого. Некоторые пользователи были бы не прочь её отключить. Вот как это сделать:
- Откройте «Настройки»
- Найдите в списке приложение, которое чаще всего достает вас запросами на вставку из буфера обмена
- Выберите пункт «Вставка из других приложений»
- Выставьте значение «Разрешать» либо «Отклонять».
Готово! Вы больше не будете получать надоедливых запросов от приложения. Правда, учтите: если вы выбрали «Разрешать», то утилита сможет бесконтрольно заглядывать в буфер обмена, а если «Отклонять», то вставить внутри этого приложения вы ничего не сможете.
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