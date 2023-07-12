Как отключить запросы «Разрешить вставку из…» на iPhone и iPad

Откройте «Настройки»

Найдите в списке приложение, которое чаще всего достает вас запросами на вставку из буфера обмена

Выберите пункт «Вставка из других приложений»

Выставьте значение «Разрешать» либо «Отклонять».

Компания Apple понемного усиливает степень приватности пользователей iOS и контроля за собственными личными данными. Одним из таких нововведений стал запрос на вставку из буфера обмена для сторонних приложений.Дело в том, что некоторые разработчики злоупотребляли бесконтрольным доступом к буферу обмена и нередко получали оттуда информацию, которая их приложений никоим образом не касается. Чтобы пресечь утечку, Apple внедрила в iOS возможность вручную давать разрешения приложениям на доступ к буферу обмена.Фича полезная, но способна выбесить любого. Некоторые пользователи были бы не прочь её отключить. Вот как это сделать:Готово! Вы больше не будете получать надоедливых запросов от приложения. Правда, учтите: если вы выбрали «Разрешать», то утилита сможет бесконтрольно заглядывать в буфер обмена, а если «Отклонять», то вставить внутри этого приложения вы ничего не сможете.