Как отключить запросы «Разрешить вставку из…» на iPhone и iPad

Олег

iOS


Компания Apple понемного усиливает степень приватности пользователей iOS и контроля за собственными личными данными. Одним из таких нововведений стал запрос на вставку из буфера обмена для сторонних приложений.

Дело в том, что некоторые разработчики злоупотребляли бесконтрольным доступом к буферу обмена и нередко получали оттуда информацию, которая их приложений никоим образом не касается. Чтобы пресечь утечку, Apple внедрила в iOS возможность вручную давать разрешения приложениям на доступ к буферу обмена.

Фича полезная, но способна выбесить любого. Некоторые пользователи были бы не прочь её отключить. Вот как это сделать:

  • Откройте «Настройки»
  • Найдите в списке приложение, которое чаще всего достает вас запросами на вставку из буфера обмена
  • Выберите пункт «Вставка из других приложений»
  • Выставьте значение «Разрешать» либо «Отклонять».
iOS

Готово! Вы больше не будете получать надоедливых запросов от приложения. Правда, учтите: если вы выбрали «Разрешать», то утилита сможет бесконтрольно заглядывать в буфер обмена, а если «Отклонять», то вставить внутри этого приложения вы ничего не сможете. 

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