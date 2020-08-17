AirPods Pro

Пользователи маркетплейса «Беру» массово жалуются на продажу поддельных копий наушников Apple AirPods Pro. Гаджет продавался по цене оригинала — за 16 990 рублей с зарядным чехлом.

Судя по отзывам, это очень качественная подделка, по качеству звука близкая или идентичная оригиналу. Фейк выдаёт некачественная полиграфия на коробке, зазоры внутри упаковки, криво наклеенные наклейки, кривые зажимы для кабеля, несоответствие цвета упаковки для сменных амбушюр и отсутствие IMEI-кода в настройках наушников. 
Впрочем, большинство отзывов с пятью звёздами и хвалебными комментариями, то есть покупатели либо получили оригинальные наушники (поскольку поставщики одного и того же товара на «Беру» могут быть разными), либо не заметили, что приобрели подделку.
Twitter-аккаунт «Беру» признал проблему. Представитель маркетплейса сообщил, что магазин, торгующий поддельными наушникам был заблокирован, и предложил пострадавшим пользователям обраться в личные сообщения для решения вопроса о возврате средств.



Сообщения о том, что на «Беру» продаются поддельные копии AirPods Pro, появились ещё в прошлом году. Поддержка «Беру» тогда заявила, что это не поддельный, а бракованный товар.


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Источник:

iPhones.ru iPhones.ru

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