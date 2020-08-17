Пользователи маркетплейса «Беру» массово жалуются на продажу поддельных копий наушников Apple AirPods Pro. Гаджет продавался по цене оригинала — за 16 990 рублей с зарядным чехлом.
Судя по отзывам, это очень качественная подделка, по качеству звука близкая или идентичная оригиналу. Фейк выдаёт некачественная полиграфия на коробке, зазоры внутри упаковки, криво наклеенные наклейки, кривые зажимы для кабеля, несоответствие цвета упаковки для сменных амбушюр и отсутствие IMEI-кода в настройках наушников.
Hello, Maria! We have already banned the seller and are checking it. We will contact you within 1-2 days to solve the problem 🙏— Маркетплейс Беру (@beru_russia) August 17, 2020
Сообщения о том, что на «Беру» продаются поддельные копии AirPods Pro, появились ещё в прошлом году. Поддержка «Беру» тогда заявила, что это не поддельный, а бракованный товар.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Оригинал
Взял в середине февраля этого года AirPods 2 поколения, но меня дома 2 недели не было. Как только приехал домой и увидел содержимое посылки, сразу понял, что это подделка, так как китайские надписи никак не вписываются в типо «Ростест» наушники, вечно меняющийся заряд (видно по настроению) батареи что на кейсе, что и на самих наушниках, отсутствие серийного номера в настройках iPhone и недоступность подключения к Apple Watch.
Зато постукивания работали и звук не сильно чтобы отставал от видео.
В итоге, спустя несколько месяцев разбирательств, выяснений и (наконец-то) принятия техподдержкой того, что ко мне они доставили подделку, договорились, чтобы я им через курьера вернул эти китайские AirPods.
Через некоторое время и деньги вернулись на счёт.
После этого случая я больше не доверяю Беру и побаиваюсь что-либо дорогое у них брать. Думал как-нибудь пожаловаться об этом, да и источник выбрать покрупнее (например, Стас «Ай Как Просто», так как он сейчас любит разбирать фейлы от Яндекса и Сбербанка), но потом передумал, так как проблему решили.
Теперь радуюсь, увидев эту новость, люди увидели, что даже такие крупные бренды могут продавать подделку. Так что обязательно сами (или с проверенным и разбирающимся человеком) проверяйте сразу товар даже от крупных ритейлеров и на месте (желательно), чтобы потом вернуть без сильных последствий.