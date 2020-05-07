В игре Fortnite стартует новый проект — Party Royale. Убивать никого не придётся, зато можно будет бесплатно посетить виртуальные выступления звёзд электронной сцены.
В рамках Party Royale уже прошли вечеринки Джордана Фишера и Дипло, а в эти выходные игроки смогут посетить концерты Дедмауса, Стива Аоки и Диллона Фрэнсиса. Выступления будут проходить в эту субботу, 9 марта, начало — в 4 часа утра по московскому времени. Для тех, кто пропустит это мероприятие, оно будет ретранслироваться 9 мая с 21 часа.
Во время музыкальных выступлений у игроков отнимут оружие и всю боевую механику, а остров, на которых обычно проходят бои, будет реконструирован в огромный танцпол под открытым небом. Любому, кто зайдёт в игру с часа ночи 9 марта по 6 утра 11 марта, будет выдан вечериночный предмет одежды — Neon Wings Back Bling.
Разработчик Fortnite, компания Epic Games, также сообщила, что к настоящему моменту в игре зарегистрировано 350 миллионов человек, а в апреле суммарное время геймплея составило 3,2 миллиарда часов.
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